İngiltere Championship’te yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarına hız veren Watford’da sürpriz bir isim gündeme geldi. Daha önce Cardiff City ile aynı ligde görev yapan Erol Bulut’un, adaylar arasında yer aldığı öne sürüldü.

İngiliz spor basını kuruluşlarından Football Insider'da yer alan habere göre; bu sezon Premier Lig'e yükselme hedefinin uzağında kalan Watford, teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Championship'te geride kalan 45 haftalık süreçte yalnızca 14 galibiyet alabilen İngiliz ekibinin, sezon sonunda mevcut teknik direktör Ed Still ile yolları ayırma kararı aldığı belirtildi. Bu doğrultuda yeni sezon için teknik adam arayışlarına başlayan kulübün belirlediği aday listesinde 51 yaşındaki Türk teknik adam Erol Bulut'un da bulunduğu ifade edildi.

CHAMPIONSHIP'E YABANCI DEĞİL

Watford'ın ilgilendiği öne sürülen Erol Bulut, İngiltere Championship atmosferini yakından tanıyor. Daha önce aynı ligde mücadele eden Cardiff City'yi çalıştıran Bulut, 2023 yılının yaz aylarından 2024'ün sonbaharına kadar Galler temsilcisinde görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam, Cardiff City'nin başında sahaya çıktığı toplam 58 resmi maçta 22 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 30 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

ANTALYASPOR DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Cardiff City macerasının ardından Süper Lig'e dönen Erol Bulut'un son durağı ise Antalyaspor olmuştu. Kırmızı-beyazlı ekibin başında kısa bir dönem geçiren tecrübeli çalıştırıcı, takımıyla Süper Lig'de 8 maça çıktı. Antalyaspor, Bulut yönetimindeki bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 5 maçta sahadan puansız ayrıldı.

