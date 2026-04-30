Trabzonspor'da 26 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergileyen Christ Inao Oulai, futbol tarihinin en iyi 11'ini seçti. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun, teknik direktörlük koltuğu için belirlediği isim gündem oldu.

Trabzonspor'un sezon başında Fransa 2'inci Lig ekibi Bastia'dan 5.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer ettiği Christ Inao Oulai, sergilediği üst düzey performansla kısa sürede bordo-mavili taraftarların sevgisini kazandı. 20 yaşındaki orta saha, "futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 11'i"ni seçti.

Christ Inao Oulai

OULAI'NİN EN İYİ 11'İ

Süper Lig'de top koşturan Oulai, kaleci tercihini Manuel Neuer'den yana kullandı. Fildişi Sahilli futbolcu, defans hattını Dani Carvajal, Thiago Silva, Sergio Ramos ve Marcelo'dan oluşturdu.

Manuel Neuer

Orta sahada Sergio Busquets, Vitinha ve Pedri'yi tercih eden Oulai, forvete Neymar, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu aldı.

Lionel Messi

FATİH TEKKE'Yİ SEÇTİ

Bordo-mavili futbolunun teknik direktör tercihi ise Trabzonspor'da hocalığını yapan Fatih Tekke oldu.

