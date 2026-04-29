Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un yönetim kurulunda yer alan Hakan Safi, sezon sonunda yapılacak başkanlık seçimine kesin olarak aday olduğunu açıkladı.

Sezon sonunda seçim kararı alan Fenerbahçe'de eski yönetici Hakan Safi, A Spor'da yaptığı açıklamada, başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

"YÜZDE YÜZ ADAYIM"

Başkan adayı olduğunu belirten Safi, "Yüzde yüz adayım. Aziz Yıldırım da aday olsa çekilmeyeceğim" dedi.

"50 MİLYON DOLAR VERDİM"

Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylığına değinen Hakan Safi, "Kulübe sponsorluk veya hizmet karşılığı olmadan 15 ayda 50 milyon dolar verdim. Mehmet Ali Bey'in o gün söz verdiği 45 milyon avro, güncel kur olarak bugün 100 milyon avro olmuştur. Önce onu bir ödesin. Sonra benim gibi 50 milyon dolar hibe etsin. Önce yarışa 2-2 başlayalım" şeklinde konuştu.

"GALATASARAYLILAR BİZE ZARAR VERDİ"

3 Temmuz sürecine ilişkin konuşan Safi, "3 Temmuz'da Galatasaraylılar bize zarar verdi. Mehmet Ali Aydınlar da o dönemde onlarla beraberdi. Biz Galatasaraylılarla iş yapmayacağız. Galatasaray'la maddi manevi mücadele etmek için tüm gücümüzle geliyoruz." dedi.

