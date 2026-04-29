Fenerbahçe'nin sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan 33 yaşındaki kanat oyuncusu Mohamed Salah için dikkat çeken bir girişimde bulunduğu ileri sürüldü.

Sarı lacivertlilerin seçim kararı öncesinde Liverpoollu Mohamed Salah'ın temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

TEMSİLCİSİYLE 2 AYRI GÖRÜŞME

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Mohamed Salah'ın menajeriyle iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. Mısırlı yıldız Salah'ın yıllık 20 milyon avro maaş beklentisini ilettiği ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini vurguladığı belirtildi.

Mohamed Salah

SEÇİM KARARI SONRASI TEMASLAR DURDU

Fenerbahçe ile Salah arasında Galatasaray derbisinin ardından üçüncü bir görüşmenin yapılmasının planlandığı ancak alınan seçim kararı nedeniyle temasların durdurulduğu aktarıldı.

SEZON SONUNDA AYRILACAK

Premier Lig ekibi Liverpool, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Salah, Anfield'da geçirdiği dokuz yıllık başarılı dönemi noktalayacak anlaşma konusunda Liverpool ile anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanılmıştı.

Salah, Liverpool ile iki Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon (FA) Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir de UEFA Süper Kupa kazandı.

