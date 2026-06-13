Çorlu’da korkunç olay! Çöp döküm sahasında bebek cesedi bulundu
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çöp döküm sahasında poşet içerisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
- Olay, Tekirdağ yolu üzerindeki Karatepe mevkisinde bulunan çöp döküm sahasında meydana geldi.
- Vatandaşlar tarafından fark edilen bebek, jandarma ekiplerine bildirildi.
- Sağlık ekiplerinin kontrolünde bebeğin yeni doğduğu ve öldüğü belirlendi.
- Bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.
- Jandarma, olayın aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çöp döküm sahasında poşet içerisinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulundu.
Olay, Tekirdağ yolu üzerindeki Karatepe mevkisinde bulunan çöp döküm sahasında meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar, poşet içinde hareketsiz halde bir bebek fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bebeğin yeni doğduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
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OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.
Jandarma ekipleri olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.