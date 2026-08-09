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Beşikçioğlu'na sahip çıkmadılar! Yeni Partili isimden sert sözler: Ne oluyor arkadaş?

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Beşikçioğlu'na sahip çıkmadılar! Yeni Partili isimden sert sözler: Ne oluyor arkadaş?

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, uyuşturucu testi pozitif çıkan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’na sert tepki gösterdi. Günaydın, “Ne oluyor arkadaş?” diyerek kamu görevi yapan isimlerin özel hayatlarının da kamusal sorumluluklarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından uyuşturucu testi pozitif çıkan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’na sert sözlerle tepki gösterdi.

"NE OLUYOR ARKADAŞ?"

Günaydın, YouTube kanalında katıldığı programda bir süre önce siyasi yolculuğuna CHP’de devam etme kararı aldığını açıklayan Beşikçioğlu’na sahip çıkmadı. Gökhan Günaydın, Beşikçioğlu ve Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun uyuşturucu testlerinin pozitif çıkmasını eleştirerek şunları söyledi:

"Ya sen yasalara uygun davranmak zorundasın, değil mi? Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba? ‘Bu onun özel yaşamıdır, inisiyatifidir’ diyemem. Bu meseleye kapsayıcı bakmak... Eğer siyasete girdiysen siyasetin şartları var, hele bugünkü siyasetin... Ona uygun davranacaksın. Özel hayatı için de kamusal hayatı için de insanın kendine çeki düzen vermesini beklemek bizim hakkımız değil mi?"

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NEYİNİ SAVUNACAĞIM

Parti tabanından ve seçmenden gelen tepkileri dile getiren Günaydın “Vatandaş bize şunu söylüyor: ‘Aptal mısınız kardeşim? Her gün sizden birilerini hapse atıyorlar, sizi de her gün tehdit ediyorlar ve siz de bunların peşinden gidiyorsunuz. Mesela yani Uşak Belediye Başkanı’nın neyini savunacağım ben? Manavgat Belediyesinde para bulunmuş orta yerde dolanıyor neyini savunacağım ben? Onlar CHP’li, Yeni Partili falan diye mi savunacağım?” ifadelerini kullandı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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