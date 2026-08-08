Galatasaray ile Villarreal, yeni sezon öncesi hazırlık maçında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk dakikalarında yaşanan peş peşe gelişmeler ve atılan goller gündemde. Galatasaray Villearreal golleri kim attı?

2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'i taraftarı önünde ağırlıyor. Saat 21.00'de başlayan karşılaşmada henüz ilk dakikalarda skor değişirken, iki takımın golleri kısa aralıklarla geldi.

GALATASARAY-VİLLARREAL MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Galatasaray-Villarreal hazırlık maçında gol perdesini Villarreal açtı. Karşılaşmanın 2. dakikasında Mario Lemina'nın ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle hakem penaltı gösterdi. Topun başına geçen Ayoze Perez, 3. dakikada penaltıyı gole çevirerek Villarreal'i 1-0 öne geçirdi.

Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan geliştirdiği hücumun devamında Eren Elmalı topu ceza sahasına gönderdi. Victor Osimhen, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla 5. dakikada ağları havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi. Villarreal, Georges Mikautadze'nin golüyle yeniden öne geçti ve skor 1-2 oldu.

Galatasaray-Villearreal maçı golleri kim attı? Galatasaray-Villearreal maç skoru

GALATASARAY-VİLLARREAL MAÇI KAÇ KAÇ?

Karşılaşmanın ilk bölümünde skor 1-2 oldu. Villarreal Ayoze Perez ile öne geçerken Galatasaray'ın cevabı Victor Osimhen'den geldi. İlk yarının sonlarına doğru Villarreal, Georges Mikautadze'nin golüyle yeniden öne geçti.

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