Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 üniversite yerleştirme sonuç tarihi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 üniversite yerleştirme sonuç tarihi
Fotoğraf Başlığı 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 üniversite yerleştirme sonuç tarihi

2026 YKS tercih sürecinde sona yaklaşılırken üniversite adaylarının gündemi yerleştirme sonuçlarına çevrildi. ÖSYM tarafından yürütülen tercih işlemlerinin ardından adayların hangi üniversite ve programa yerleştiğini gösteren YKS tercih sonuçları için resmi duyurular yakından takip ediliyor.

Kaydet
a- | +A

Üniversite hayali kuran adaylar için 2026 YKS sürecinin tercih aşaması devam ediyor. Tercih listesini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden oluşturan adaylar, işlemlerin tamamlanmasının ardından başlayacak değerlendirme sürecine odaklanacak. Üniversite kayıt takviminin de belli olmasıyla birlikte "2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "Üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?" soruları gündeme geldi.

2026 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS tercih işlemleri 29 Temmuz'da başladı ve 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Adayların belirlenen süre içerisinde tercih listelerini kontrol ederek işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Tercih döneminin kapanmasının ardından ÖSYM tarafından adayların puanları, başarı sıraları, tercih sıralamaları, programların kontenjanları ve yerleştirme kuralları doğrultusunda merkezi yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da adayların tercih ve yerleştirme sürecinde esas alınacak kuralları içeriyor. 2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 üniversite yerleştirme sonuç tarihi
Başlık Resmi2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 üniversite yerleştirme sonuç tarihi

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adayların sonuçlarını görüntüleyebilmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi bilgilerine ihtiyaçları olacak.

2026 YKS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

8 Ağustos itibarıyla 2026 YKS tercih işlemleri devam ediyor. Adaylar tercihlerini 10 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden tamamlayabilecek.

İLGİLİ HABERLER
YÖKDİL/2 ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YÖKDİL sınav süresi
HABERLER
YÖKDİL/2 ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YÖKDİL sınav süresi
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, görevden uzaklaştırıldı!
Menderes Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı!
Kaydet
ÖZEL | Can Uzun'un eski antrenörü Christian Martin konuştu: Ölümcül bir ortaklık kurabilir
Can Uzun'un eski antrenörü Christian Martin konuştu!
Kaydet
8 yıldır aranıyordu! 18 işçinin öldüğü maden faciasının sorumlusu yakalandı
18 işçinin öldüğü maden faciasının sorumlusu yakalandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.