2026 YKS tercih sürecinde sona yaklaşılırken üniversite adaylarının gündemi yerleştirme sonuçlarına çevrildi. ÖSYM tarafından yürütülen tercih işlemlerinin ardından adayların hangi üniversite ve programa yerleştiğini gösteren YKS tercih sonuçları için resmi duyurular yakından takip ediliyor.

Üniversite hayali kuran adaylar için 2026 YKS sürecinin tercih aşaması devam ediyor. Tercih listesini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden oluşturan adaylar, işlemlerin tamamlanmasının ardından başlayacak değerlendirme sürecine odaklanacak. Üniversite kayıt takviminin de belli olmasıyla birlikte "2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "Üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?" soruları gündeme geldi.

2026 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS tercih işlemleri 29 Temmuz'da başladı ve 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Adayların belirlenen süre içerisinde tercih listelerini kontrol ederek işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Tercih döneminin kapanmasının ardından ÖSYM tarafından adayların puanları, başarı sıraları, tercih sıralamaları, programların kontenjanları ve yerleştirme kuralları doğrultusunda merkezi yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da adayların tercih ve yerleştirme sürecinde esas alınacak kuralları içeriyor. 2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 üniversite yerleştirme sonuç tarihi

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adayların sonuçlarını görüntüleyebilmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi bilgilerine ihtiyaçları olacak.

2026 YKS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

8 Ağustos itibarıyla 2026 YKS tercih işlemleri devam ediyor. Adaylar tercihlerini 10 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden tamamlayabilecek.

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