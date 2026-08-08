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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, görevden uzaklaştırıldı!

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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, görevden uzaklaştırıldı!

İçişleri Bakanlığı, İzmir’de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

İçişleri Bakanlığı, İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı dosyasında ‘görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma’ suçlarından soruşturmaya başlanması ve İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, görevden uzaklaştırıldı!
Başlık ResmiMenderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, görevden uzaklaştırıldı!
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NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Menderes Belediyesinde çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarının örgütlü şekilde işlendiği tespit edilmişti.

Hakkında yakalama kararı verilen, aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 15 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmış, aranan Belediye Başkan Yardımcısı R.S. de 5 Ağustos'ta MİT destekli operasyonla yakalanmıştı.

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