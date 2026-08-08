Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Başkan skandal mesajları kabul etti! CHP, Menderes'te İlkay Çiçek'in ihracını istedi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Başkan skandal mesajları kabul etti! CHP, Menderes'te İlkay Çiçek'in ihracını istedi

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı Çiçek’in “yapay zekâ” olduğu iddia edilen skandal WhatsApp yazışmalarını, mayıs ayında yerel basına yaptığı açıklamada kabul ettiği ortaya çıktı.

Özetle
Kaydet
a- | +A
Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

İzmir’in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikâp, resmî belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de bulunduğu 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmaya ilişkin çarpıcı bilgiler de ortaya çıktı. Çiçek’in sevgilisine attığı öne sürülen WhatsApp mesajlarında müstehcen ifadelerin yanı sıra belediyedeki işlerle ilgili usulsüz para trafiğinden bahsettiği sözleri tepki çekmişti. Başkan Çiçek’in eşi Melek Çiçek, yazışmaların “yapay zekâyla hazırlandığını” iddia ederek “Eşime güvenim sonsuz” açıklamasını yapmıştı. Ancak mesajların ilk olarak Mayıs 2026’da internette yayınlandığı, bunun üzerine İlkay Çiçek’in, Ege Postası gazetesinde bu yazışmaları kabul ettiği ve kamuoyuyla paylaşılmasına tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Başkan skandal mesajları kabul etti! CHP, Menderes'te İlkay Çiçek'in ihracını istedi
Başlık ResmiBaşkan skandal mesajları kabul etti! CHP, Menderes'te İlkay Çiçek'in ihracını istedi

MAYISTA DOĞRULADI

Menderes Belediye Başkanı Çiçek, 7 Mayıs’ta yaptığı açıklamasında yazışmaların kişisel bir sohbet kapsamında paylaşıldığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Söz konusu içerikler, uzun zaman önce, tamamen insani ve duygusal bir an içerisinde, özel bir sohbet kapsamında paylaşılmış mesaj ve görüntüdür. Kişisel mahremiyet alanıma ait bu içeriklerin bilgim ve rızam dışında servis edilmesi açık bir mağduriyet oluşturmuştur. Herkesin hayatında zor anlar, duygusal kırılmalar ve insani paylaşımlar olabilir. Bunları farklı anlamlara çekerek kamuoyu önüne taşımak ne etikle ne de vicdanla bağdaşır.

Başkan skandal mesajları kabul etti! CHP, Menderes'te İlkay Çiçek'in ihracını istedi
Başlık ResmiBaşkan skandal mesajları kabul etti! CHP, Menderes'te İlkay Çiçek'in ihracını istedi
ÖNERİLEN HABERLER
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı!
GÜNDEM

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı!

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bu arada CHP, İlkay Çiçek’in kesin ihracı için harekete geçti. Genel Sekreter Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, yaptığı açıklamada “CHP’nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda, ilgili belediye başkanı hakkında tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır. Süreç, Partisi tüzüğünün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütülecektir” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Allah korumuş! Özgür Özel, İçişleri
GÜNDEM

Allah korumuş! Özgür Özel, İçişleri'ni İlkay Çiçek'e verecekti

ÖZEL’İN BAKAN ADAYIYDI!

Öte yandan gözaltına alınan CHP’li İlkay Çiçek’in, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e yakınlığıyla bilindiği ifade ediliyor. Özel’in, 2019 seçimlerinde Menderes’te mahalle muhtarlığına seçilen Çiçek’in belediye başkan adaylığı sürecindeki bir mitingde yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Çiçek’e destek veren Özel, “İlkay Bey muhtarmış, Menderes Belediyesini yönetir mi diyorlar. İzmir Büyükşehir’i, İstanbul Büyükşehir’i, İçişleri Bakanlığını yönetir” diye konuşmuştu.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Halka arz gelirini altyapıya harcayacak! Türker VEYAŞ'ta talep toplama 12-13-14 Ağustos'ta
Türker VEYAŞ'ta talep toplama 12-13-14 Ağustos'ta
Kaydet
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Çalışanlara tazminat müjdesi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat müjdesi
Kaydet
Büyükbaşlar, bebek gibi takip edilecek! Bakan Yumaklı, uygulamayı Kars'ta başlattı
Büyükbaşlar, bebek gibi takip edilecek!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.