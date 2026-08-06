CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in rüşvet ve ahlak dışı mesajlarının ortaya çıkmasının ardından dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Çiçek hakkında söylediği sözleri yeniden gündeme geldi.

Hemen her gün bir rezaletin yaşandığı CHP’li belediyelerde halkaya eklenen son isim Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek oldu. Çiçek’in ikinci sevgilisiyle yaptığı WhatsApp yazışmaları, belediyede yaşanan rezilliği bütün çıplaklığı ile ortaya koydu. Rüşveti nasıl aldığını sevgilisine “Ben yürüyen parayım bebeğim” diye ballandıra ballandıra anlatan Çiçek’in, ahlak dışı mesajları da deşifre oldu.

Çiçek’in “Veriyorum bebeğim yemlerini eksik etmiyorum, yem vermesem yumurtluyorlar bebeğim.”, “Ekrem İmamoğlu’nun ayağını kaydıran yine Özgür Özel’dir”, “Ben yürüyen parayım bebeğim, ben muhtarlıktan gelmeyim, her işin karşılığında para alırım.”, “Ben para almaya alışkınım aşkım” mesajları akıllara kazındı. Ancak İlkay Çiçek olayındaki rezalet bununla sınırlı kalmadı.

Çiçek’le ilgili bir skandal da, CHP Genel Başkanı iken, başkanlarla ilgili çıkan rezaletlere rağmen onları savunmayı ihmal etmeyen Özgür Özel’in geçmişteki sözleriyle ortaya çıktı.

Allah korumuş! Özgür Özel, İçişleri'ni İlkay Çiçek'e verecekti

ÖZEL METHİYELER DİZMİŞTİ!

Yerel seçimler sırasında ziyaret ettiği Menderes’te yaptığı mitingde İlkay Çiçek’i kürsüye çıkaran dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Dedim ki, ‘İlkay’ı tanımıyorsunuz. Değil Menderes’i, İzmir Büyükşehir’i, İstanbul Büyükşehir’i, verin ona İçişleri Bakanlığını yönetir” şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Allah korumuş! Özgür Özel, İçişleri'ni İlkay Çiçek'e verecekti

İlkay Çiçek’in rezaletlerinin ortaya dökülmesinin ardından sosyal medyada Özgür Özel’in bu sözleri tekrar gündeme geldi. Yorumlarda, “Allah bu ülkeyi korumuş”, “CHP seçimi kazanıp bu adam İçişleri Bakanı olsaydı vay hâlimize” ifadeleri öne çıktı.

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Bu arada soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’in saklandığı evde yakalandığı öğrenildi.

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