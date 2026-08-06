Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında, "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle yeni fezlekeler hazırlandı.

Adalet Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı aşamalarının ardından Meclis’e ulaşacak fezlekelerle birlikte gözler yeniden dokunulmazlık sürecine çevrilecek.

Özgür Özel hakkındaki fezleke sayısı 61 oldu! Yeni Parti Genel Başkanı'nın dosyası artıyor

EN ÇOK FEZLEKE ÖZGÜR ÖZEL'İN

TBMM kayıtlarına göre, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan 61 fezleke bulunan Özgür Özel, halen Meclis'te en fazla fezlekesi bulunan milletvekili konumunda yer alıyor. Yeni Parti'den ise 60'tan fazla milletvekilinin 300 civarı fezlekesi bulunuyor. Özel ve Ağbaba hakkındaki fezlekeler, son yıllarda dokunulmazlık süreçlerini de yeniden gündeme getirdi.

Son 12 yılda bireysel olarak dokunulmazlığı kaldırılan yalnızca bir milletvekili bulunuyor. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hazırlanan iki fezleke, 1 Mart 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul edildi ve dokunulmazlığı kaldırıldı.

Özgür Özel hakkındaki fezleke sayısı 61 oldu! Yeni Parti Genel Başkanı'nın dosyası artıyor

154 VEKİLİN DOKUNULMAZLIĞI TOPLU OLARAK KALDIRILDI

Türkiye'de en kapsamlı dokunulmazlık düzenlemesi ise 2016 yılında hayata geçirildi. Anayasa Değişikliği Kanunu'na eklenen geçici madde kapsamında, haklarında toplam 810 fezleke bulunan 154 milletvekilinin dokunulmazlığı toplu olarak kaldırıldı. Böylece fezlekeler, dokunulmazlık engeline takılmadan doğrudan yargı mercilerine ulaştı. Söz konusu düzenleme, TBMM tarihinde dokunulmazlık konusunda gerçekleştirilen en geniş kapsamlı uygulama olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, milletvekilliğinin düşme sebepleri arasında istifa, kesin hüküm giyme veya kısıtlama ile devamsızlık gibi nedenler yer alıyor. Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümleri uyarınca, kesinleşmiş mahkeme kararlarının Genel Kurul'da okunması ya da devamsızlık şartlarının oluşması halinde milletvekilliğinin düşmesine karar verilebiliyor. Günümüzde Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda yaklaşık 150 milletvekiline ait 1090 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

12 YILDA 17 İSMİN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

1 Ocak 2015'ten bu yana kesin hüküm giyme veya devamsızlık gibi nedenlerle toplam 17 milletvekilinin vekilliği sona erdi. Bu isimlerden Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca, Ferhat Encu, Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan, Osman Baydemir, Selma Irmak, Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve Can Atalay'ın milletvekilliği kesin hüküm giymeleri nedeniyle sona ererken; Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Leyla Zana ve Semra Güzel'in milletvekilliği ise devamsızlık gerekçesiyle düşürüldü. Ayrıca milletvekillikleri düşürülen Enis Berberoğlu ile Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarının ardından yeniden milletvekili sıfatını kazandı.

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