Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) envanterinde yer alan hava araçları, bu yıl orman yangınları sebebiyle 8 bin 975 saat uçuş yaparken, alevleri söndürmek için 18 bin 954 sortide 55 bin 366 ton su attı.

OGM ekiplerinin, orman yangınlarıyla mücadelesinde bu yıl 28 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA) ile 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesi olmak üzere, toplam 5 bin 597 kara aracı görev alıyor. Yangınlarla mücadeleye, yaklaşık 28 bin personel ve 141 bini aşkın gönüllü de doğrudan destek veriyor. Sahip olunan kule ve İHA’lar sayesinde, ülke genelindeki yangınlardan 2 dakika içinde haber alınabiliyor.

“Ateş kuşları”ndan alevlere 19 bin sorti! 9 bin saatte yangınlara 55 bin ton su attılar

Bu yılın başından itibaren 4 Ağustos’a kadar olan dönemde, 1.152 orman içi ve 2 bin 111 orman dışı alan olmak üzere 3 bin 263 yangın meydana geldi. “Ateş kuşları” olarak nitelendirilen uçaklar, helikopterler ve İHA’lar, özellikle yaz aylarında etkisini ve şiddetini artıran yangınlarla mücadele için yoğun mesai harcadı. Bu kapsamda, yangına müdahale için kullanılan uçaklar söz konusu dönemde, 1.940 saat havada kalırken, 2 bin 836 sorti yaptı. Uçaklar, 9 bin 803 ton su atışı gerçekleştirdi. Helikopterler tarafından 3 bin 982 saat uçuş gerçekleştirilirken, 16 bin 118 sorti yapıldı ve 45 bin 563 ton su atıldı. Gözlem için kullanılan İHA’lar da 3 bin 53 saat uçtu. Böylece, yılbaşından bu yana hava araçları toplam 8 bin 975 saat uçuş ve 18 bin 954 sorti yaparken, 55 bin 366 ton su attı.

“Ateş kuşları”ndan alevlere 19 bin sorti! 9 bin saatte yangınlara 55 bin ton su attılar

Rüzgârın şiddetini artırdığı 29 Temmuz-2 Ağustos arasında ise orman yangınları yoğunlaşırken, söz konusu kritik dönemde, 146 orman içi ve 226 orman dışı alan yangını olmak üzere, 372 yangınla mücadele edildi. Bu dönemde, uçaklar tarafından 472 saat uçuş gerçekleştirildi, 899 sorti yapıldı. Söz konusu uçaklar, yangınlara 3 bin 230 ton su attı. Helikopterler ise 1.323 saat uçuş yaparken, 6 bin 850 sorti ve 20 bin 117 ton su atımı gerçekleştirdi. İHA’lar da bu dönemde, 288 saat mesai yaptı. Böylece, hava araçları söz konusu dönemde, 2 bin 83 saat havada kaldı. Uçak ve helikopterler, 7 bin 749 sorti ve 23 bin 347 ton su atımı gerçekleştirdi.

FRANSA’DAN DÖNDÜLER

Fransa’nın orman yangınlarıyla mücadelesine destek vermek için bu ülkeye gönderilen iki söndürme uçağı görevlerini başarıyla tamamlayıp döndü. Orman Bakanı İbrahim Yumaklı “Sınır tanımayan orman yangınlarına karşı sınır tanımayan bir mücadele yürütüyoruz” dedi.

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