Kalıcı Ojede ‘kısırlık’ alarmı! Uzmanından genç kızlara kritik uyarı

Avrupa Birliği, bazı jel oje ürünlerinde bulunan TPO maddesini üreme sağlığına yönelik muhtemel riskler sebebiyle yasakladı. Uzmanlar, kısırlık yaptığına ilişkin şüpheler bulunan kimyasalları kullanmamaları konusunda özellikle genç kızlara uyarıda bulunuyor.

Son yıllarda genç kızların yoğun olarak kullandığı jel ve kalıcı ojeler, güzellik trendlerinin vazgeçilmezleri arasına girdi. Ancak uzmanlar, özellikle içerdiği bazı kimyasallar sebebiyle bu ürünlerin bilinçsiz kullanımının sağlık açısından risk taşıdığını vurguluyor. Avrupa Birliği’nin üreme sağlığı üzerindeki muhtemel riskler dolayısıyla yasakladığı TPO (trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) maddesi de bu tartışmaların merkezinde bulunuyor. Bunun sebebi, TPO’nun AB tarafından üreme toksisitesi açısından CMR 1B (üreme için zararlı olduğu düşünülen) madde olarak sınıflandırılması.

“KISIRLIK KANITLANMADI AMA RİSK GÖZ ARDI EDİLMEMELİ”

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Şakir Volkan Erdoğan özellikle ergenlik çağındaki genç kızlar ve üreme çağındaki kadınların kozmetik ürünlerin içeriğine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “TPO, jel ojelerin UV veya LED ışık altında sertleşmesini sağlayan fotobaşlatıcı bir maddedir. Avrupa Birliği, hayvan deneylerinde elde edilen üreme sağlığına ilişkin veriler ve ihtiyat ilkesi doğrultusunda bu maddeyi kozmetik ürünlerde yasakladı. Bu karar, insanlarda kesin olarak kısırlık yaptığı anlamına gelmiyor ancak muhtemel riskler sebebiyle tadbir alınmasını gerektiriyor” dedi.

Opr. Dr. Şakir Volkan Erdoğan, “Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalarda jel oje kullanımının insanlarda doğrudan kısırlığa yol açtığını gösteren güçlü bir kanıt bulunmuyor. Ancak bazı fotobaşlatıcı kimyasalların üreme sistemi üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine ilişkin deneysel veriler sebebiyle Avrupa’da önleyici düzenlemeler yapıldı. Bu yüzden özellikle genç kadınların ve çocuk yaş grubundaki kullanıcıların daha güvenli içeriklere yönelmesi önem taşıyor” değerlendirmesini yaptı

Opr. Dr. Şakir Volkan Erdoğan

“TPO-FREE” ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ

Bilimsel araştırmalar, jel ojelerin en önemli sağlık riskinin ise akrilat alerjisi olduğunu ortaya koyuyor. Dermatoloji literatürüne göre gelişen akrilat alerjisi ömür boyu devam edebiliyor. Parmaklarda egzama, kaşıntı, kızarıklık, su dolu kabarcıklar ve tırnağın yatağından ayrılması en sık görülen problemler arasında yer alıyor. Opr. Dr. Şakir Volkan Erdoğan, bu alerjinin ilerleyen yıllarda diş dolgularında, ortopedik ameliyatlarda kullanılan kemik çimentolarında ve bazı tıbbi yapıştırıcılarda bulunan benzer maddelere karşı da reaksiyon gelişmesine sebep olabileceğine dikkati çekiyor.

Opr. Dr. Şakir Volkan Erdoğan, genç kızlara ve genç kadınlara kozmetik ürün satın alırken içerik listesini mutlaka incelemeleri çağrısında bulunarak şu önerilerde bulundu: Ürün üzerinde ‘TPO-Free’ veya ‘TPO içermez’ ibaresi bulunan yeni nesil formüller tercih edilmeli. Ayrıca güvenilir markalar seçilmeli, uygulama sırasında ürün cilde taşırılmamalı, steril ekipman kullanılmalı ve gereksiz sıklıkta jel oje yaptırılmamalıdır.

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BİLİMSEL GERÇEK NE DİYOR?

Bilimsel yayınlara göre jel ojelerle ilgili en güçlü kanıtlar akrilat alerjisi, kontakt dermatit, tırnak hasarı ve enfeksiyon riskini gösteriyor. Buna mukabil deri kanseri ve doğurganlık üzerine etkiler konusunda mevcut insan verileri henüz yetersiz. Opr. Dr. Şakir Volkan Erdoğan, bu sebeple paniğe kapılmak yerine, ihtiyatlı davranmanın ve daha güvenli içerikli ürünleri tercih etmenin en doğru yaklaşım olduğunun altını çiziyor.

UZMANDAN BEŞ ÖNEMLİ UYARI

* Ürün alırken mutlaka “TPO-Free” ibaresini kontrol edin.

* Jel ojenin ciltle temas etmesine izin vermeyin.

* Uygulamanın steril şartlarda yapılmasına dikkat edin.

* Kalıcı ojeyi sık aralıklarla yenilemeyin; tırnaklarınıza dinlenme süresi tanıyın.

* Kaşıntı, kızarıklık veya egzama gelişirse uygulamayı bırakıp dermatoloji uzmanına başvurun.

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