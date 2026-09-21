Şırnak'ta taraftarların attığı havai fişekler yangın çıkardı, itfaiye eri yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Amed Sportif Faaliyetler'in galibiyetini kutlayan taraftarların attığı havai fişekler nedeniyle 3 iş yeri ve bir araçta yangın çıktı, itfaiye eri yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler’in Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etmesinin ardından taraftarlar ilçe merkezinde havai fişekli kutlama yaptı.
3 İŞ YERİ VE ARAÇTA YANGIN ÇIKTI
Kutlamalar sırasında kontrolsüz atılan bazı havai fişekler, 3 iş yeri ve araçta yangına neden oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerlerinde ve araçta hasar oluştu.
1 İTFAİYE ERİ YARALANDI
Öte yandan söndürme çalışmaları sırasında yüzüne havai fişek isabet eden bir itfaiye eri yaralandı. Yaralanan itfaiye eri, sağlık ekiplerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.