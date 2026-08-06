Avrupa’da 20 bin kişinin ölümüne sebep olan sıcak hava dalgalarının hazırladığı “elverişli ortam” sebebiyle milyonlarca hektar orman yangınlarla kül oldu. Tarım üretiminde milyarlarca dolarlık kayba yol açtı. Enerji tüketiminde patlamaya sebep olurken, sağlık sistemlerine de aşırı yük bindirdi.

İklim değişikliği sebebiyle dünyanın farklı bölgelerinde etkili olan yüksek sıcaklıklar giderek daha fazla can kaybına yol açarken tarım, ulaştırma, elektrik üretimi ve çalışma verimliliği olmak üzere birçok alandaki ekonomik kayıpları derinleştiriyor. Aşırı sıcaklar, Avrupa’da bu yaz 20 bine yakın can kaybına yol açtı.

Sıcaklar öldürdü, yaktı ekonomiye darbe vurdu! Can kayıplarının yanı sıra tarım ve iş dünyasında da ağır bilanço

Almanya’da bu yıl yüksek sıcaklıklar sebebiyle 9 bin 800’den fazla kişi hayatını kaybederken sıcaklıklar, 75 yaş ve üzerindeki nüfusu daha ağır şekilde etkiledi. Fransa, hazirandaki sıcak hava dalgasının 5 bin 700 can kaybına sebep olduğunu açıkladı. Bu yıl 4 farklı sıcak hava dalgası yaşanan İngiltere’de ise yüksek sıcaklıklar sebebiyle 2 bin 877 kişinin hayatını yitirdiği tahmin ediliyor. Temmuzda 40 milyondan fazla kişi için aşırı sıcaklık uyarısı yapılan ABD’de sıcaklara bağlı 25 ölüm kaydedildi. ABD’de bu yılın ilk yarısı kayıtlardaki ikinci en sıcak dönem oldu. Güney Kore’de mayısın ortasından bu yana 2 bin 25 kişi yüksek sıcaklıkların yol açtığı sağlık sorunları yaşarken sıcak hava dalgasında 19 kişi hayatını kaybetti. Japonya’da 20-26 Temmuz’da etkili olan sıcak hava dalgasında 18 bin 600 kişi hastaneye kaldırıldı ve 45’i hayatını kaybetti. Japonya’nın bazı bölgelerinde sıcaklıklar 40 dereceyi buldu. Tokyo’nun en büyük hayvanat bahçesi Tama’da sıcak çarpması nedeniyle 3 aslan telef oldu.

Sıcaklar öldürdü, yaktı ekonomiye darbe vurdu! Can kayıplarının yanı sıra tarım ve iş dünyasında da ağır bilanço

ORMAN YANGININI TETİKLİYOR

2001-2022 döneminde kaybedilen ağaçlık alanların yüzde 27’si orman yangınlarından kaynaklanırken bu oran 2023-2025 döneminde yüzde 43’e çıktı. İklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcaklar orman yangınlarına “elverişli şartlar” oluşturuyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu yıl orman yangınlarında kaybedilen alan 460 bin hektarı aştı. Türkiye, Yunanistan, Fas, Tunus, Nijerya ve Kanada dâhil birçok ülkede yüksek sıcaklıkların tetiklediği orman yangınları görülürken, 2023-2025’te 18 milyon hektar orman yandığı Kanada’da bu yıl 6 milyon hektarlık alanın kül olduğu hesaplandı.

Sıcaklar öldürdü, yaktı ekonomiye darbe vurdu! Can kayıplarının yanı sıra tarım ve iş dünyasında da ağır bilanço

EKONOMİK KAYIPLAR DEVASA

Sıcaklıklar sebebiyle kuraklık şiddetlenirken tarımda üretim kaybı, çalışanların iş veriminin düşmesi, ulaşımda aksaklıklar ve ekonomik kayıplar giderek artıyor. Haziranda sıcak hava dalgasının, Avrupa’nın tahıl hasadında yaklaşık 2 milyar avroluk kayba yol açtığı tahmin ediliyor. Aşırı sıcakların buğday ve mısır mahsullerini erken gelişim aşamasında vurması nedeniyle Fransa’nın tahıl hasat miktarı 4,1 milyon ton aşağı yönlü revize edildi ve bu kayıp yaklaşık 891 milyon avro ekonomik büyüklüğe karşılık geldi. Macaristan ise 2,4 milyon ton tahıl kaybına uğrarken bunun değeri 444 milyon avro olarak hesaplandı.

Hazirandaki sıcak hava dalgası, İngiltere’de 1,5 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtı. Aşırı sıcaklar, Fransa’da kritik altyapı üzerinde baskı oluşturdu. Çevre endişeleri nedeniyle ülkedeki 3 nükleer reaktörde elektrik üretim faaliyeti geçici süreyle durduruldu. Avrupa’nın en önemli ticaret yollarından Ren Nehri’nde kayıtlardaki en düşük su seviyesi görüldü. Tuna Nehri de kuruma noktasına kadar geldi.

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