Tetiği o çekmese de desteği yetti! Cinayet anında katilin yanında durana ‘müebbet’

İstanbul’da 19 yaşındaki gencin vurularak öldürüldüğü olayda faile destek verdiği belirlenen Keremcan Görgün’ün “kasten öldürme” suçundan müebbetle cezalandırılması istendi.

İstanbul Esenler’de bir otoparkta çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki Umut Özacar’ın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, silahı kullanan failin yanında bulunan şüpheli Keremcan Görgün’ün de suça doğrudan katıldığı gerekçesiyle cezalandırılması istendi.

Olay, 23 Mart’ta Atışalanı Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyadaki husumet sebebiyle çıkan ilk tartışmada Özacar, suça sürüklenen çocuk H.İ’yi darbederek görüntülerini kaydetti. Bunun üzerine H.İ, arkadaşları Keremcan Görgün (18) ve silahı getiren A.A. ile olay yerine dönerek Özacar’la yeniden tartışmaya başladı.

Görüntülerin silinmesi talebi üzerine çıkan arbedede A.A, belinden çıkardığı tabancayla Özacar’a iki üç el ateş etti. Ağır yaralanan Özacar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Savcılık, şüpheli Görgün’ün fail A.A. ile birlikte hareket ederek cinayete maddi ve manevi destek sağladığı değerlendirmesinde bulundu. Görgün hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet, ruhsatsız silah taşımaktan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talep edildi. Yaşları 18’den küçük olan A.A. ve H.İ’nin soruşturması Çocuk Suçları Bürosunca sürdürülürken, iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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