Erken sosyal medya kullanımı, ders başarısını düşürüyor

İtalya’da Milano-Bicocca Üniversitesince yapılan araştırmada, sosyal medyaya erken yaşta başlayan öğrencilerin bazı derslerde daha düşük başarı gösterdiği belirlendi.

Beş binden fazla öğrencinin incelendiği çalışmada, 11-12 yaşında sosyal medya hesabı açan 13-14 yaşındaki öğrencilerin, 14 yaşına kadar bekleyenlere göre matematik ve İtalyanca sınavlarında daha düşük performans sergilediği görüldü.

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Araştırmanın yazarlarından Dr. Marco Gui “Çalışmamız, en azından ergenlik öncesi dönemde sosyal medya (kullanımının) problemli olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

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