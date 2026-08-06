Konuşulan 10-15 bin talep 100 bin! Öğretmen ataması için gözler MEB'de

2026 öğretmen atamaları için kulislerde 10 bin ile 15 bin arasında kontenjan konuşulurken, Türk Eğitim-Sen öğretmen açığının kapatılması için en az 100 bin atama yapılması çağrısında bulundu. Gözler, AGS sonuçlarının ardından MEB’in açıklayacağı resmi kontenjana çevrildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) tamamlandı. Öğretmen adaylarının sonuçları 26 Ağustos’ta açıklanacak. Sınavın ardından gözler 2026 yılı öğretmen atama kontenjanlarına çevrilirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın “2026-2027 eğitim-öğretim sezonunda ciddi bir öğretmen alımı olacak” açıklaması gündem oldu. Edinilen bilgilere göre, kulislerde yeni dönemde yapılacak öğretmen ataması için 10 bin ile 15 bin arasında bir kontenjan üzerinde durulduğu belirtiliyor. Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi kontenjan açıklamasının ise AGS sonuçlarının ardından yapılması bekleniyor.

"100 BİN ATAMA ŞART"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmen açığının eğitim sisteminin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, MEB’e kalıcı çözüm çağrısında bulundu. Geylan, 2026 AGS kapsamında en az mevcut ücretli öğretmen sayısı kadar kontenjan ayrılması gerektiğini ifade etti. Türk Eğitim-Sen’in araştırmasına göre 62 ilde 71 bin 757 ücretli öğretmen görev yaparken, 55 ilde öğretmen ihtiyacı 80 bin 449 olarak belirlendi. Ücretli öğretmen sayısının ülke genelinde yaklaşık 100 bine ulaştığını belirten Geylan “2026 AGS ile en az 100 bin atama yapılması hem öğretmen ihtiyacını karşılayacak hem de yıllardır atama bekleyen öğretmenlerin beklentisine cevap verecektir” dedi.

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SÜRE 2 AY OLSUN

Geylan ayrıca Millî Eğitim Akademisi sürecinin de yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, öğretmenlerin göreve başlamasının geciktirilmemesi gerektiğini söyledi. 10 ayı bulan akademi eğitiminin 2 ayla sınırlandırılmasını isteyen Geylan, öğretmenlerin eğitim sürecinin ardından zaman kaybetmeden göreve başlaması gerektiğini ifade etti.

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