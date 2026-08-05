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Öğretmenlerin özür grubu (mazeret) atama sonuçları açıkland! İl içi tayin sonuçları sorgulama MEBBİS üzerinden açıldı

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Öğretmenlerin özür grubu (mazeret) atama sonuçları açıkland! İl içi tayin sonuçları sorgulama MEBBİS üzerinden açıldı
Fotoğraf Başlığı Öğretmenlerin özür grubu (mazeret) atama sonuçları açıkland! İl içi tayin sonuçları sorgulama MEBBİS üzerinden açıldı

Öğretmenlerin özür grubu (mazeret) atama sonuçları açıkland! Personel meb.gov.tr adresinden yapılan "2026 Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Sonuçları" başlıklı duyuruyla adaylar bilgilendirildi. İl içi tayin sonuçları hem MEBBİS hem de e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanıp görüntülenebilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yaz tatili döneminde öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını erişime açtı. Kamuoyunda "özür grubu" olarak da bilienen mazerete bağlı atama sonuçları online platformlar üzerinden öğrenilebiliyor. Başvuruda bulunan öğretmenler, yer değiştirme sonuçlarını kişisel kullanıcı bilgileriyle MEBBİS sistemine giriş yaparak öğrenebilecek. Sonuçlar ayrıca e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek.

MEBBİS kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

e-Devlet kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

Öğretmenlerin özür grubu (mazeret) atama sonuçları açıkland! İl içi tayin sonuçları sorgulama MEBBİS üzerinden açıldı
Başlık ResmiÖğretmenlerin özür grubu (mazeret) atama sonuçları açıkland! İl içi tayin sonuçları sorgulama MEBBİS üzerinden açıldı

Sistemde, başvurunun sonucu ve yerleştirme yapılması halinde atamanın gerçekleştirildiği eğitim kurumu bilgileri görüntülenebilecek.

İL İÇİ ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?

İl içi yer değişikliğine başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamaları öğretmen ihtiyaç durumu ve bu atamayla oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre Bakanlıkça gerçekleştirildi. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verildi; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlendi.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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