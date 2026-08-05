Şişli'de eski sevgili cinayeti! Kan donduran geçmişi ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de eski sevgilisi tarafından vurulan 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüphelinin, daha önce de eski kız arkadaşına yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm giydiği öğrenildi.

Olay gece saatlerinde Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Şişlide eski sevgili cinayeti! Kan donduran geçmişi ortaya çıktı

DOKTOR DÖNÜŞÜ PUSU KURDU

İddiaya göre doktora giden Nilda Müge Şahin (26), gece saatlerinde nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı N.I. tarafından kıstırıldı. Bu sırada silahını çeken N.I., eski kız arkadaşını vurdu.

Şişlide eski sevgili cinayeti! Kan donduran geçmişi ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Nilda Müge Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.I.'nın Nilda Müge Şahin'i bir aydır takip ettiği iddia edildi. Öte yandan saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Şişlide eski sevgili cinayeti! Kan donduran geçmişi ortaya çıktı

ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN 14 YIL CEZA ALMIŞ

Ayrıca N.I.'nın 2021 yılında ise hemşire olan eski kız arkadaşı C.G.'yi de darp ettiği ardından gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldığı, serbest kaldıktan sonra tekrar C.G.'nin yaşadığı eve gittiği, genç kadının bıçakla el ve boynunu kesmeye çalıştığı ve öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezası çarptırıldığı öğrenildi.

Öte yandan Kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şahin'in ailesi Adli Tıp Kurumu önüne geldi.

"YANIMIZDAKİ ÇALIŞAN"

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen acılı baba Baba Turan Şahin, " Yanımızdaki çalışan. 3 yıldır yanımızdaydı. Şartlı tahliyesi olan bir insan. Ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşık oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler şantajlar ve çocuğumuzu alıyor. Kendisinin hatta geçmişte vukuatları da var. Biz buna hep iyilikle yön verdik, iyilikle ekmeğimizi paylaştık sonucu bize bu şekilde mal oldu" dedi.

"SAVCILIĞA YALAN BEYANDA BULUNUYOR"

Baba Şahin "35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü. Mecidiyeköy'de gece saat 12'de takip ediyor çocuğu eczaneye girerken onu orada linç ediyor. Bizim bunu bir ay önce karakollara bildirmemizde uzaklaştırılması alınması halinde savcılığa ifade veriyor. Savcılığa yalan beyanda bulunuyor. Çocuğa baskı uygulayarak benim gibi ifade vereceksin diyor" şeklinde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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