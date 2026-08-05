Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminde gergin anlar yaşandı. Seçimin üçüncü turunda CHP'li adayın oylarının düşmesi üzerine CHP'li meclis üyeleri sonuçlara itiraz etti. Yaşanan tartışmaların ardından CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise meclis üyelerinin iradesinin baskı altına alındığını ve seçim sürecinde hukuka aykırı uygulamalar yapıldığını öne sürerek, sonuçlara ilişkin gerekli hukuki itirazların yapılacağını açıkladı.

Üsküdar Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimde CHP grubunda gerginlik yaşandı. Başkanvekilliği seçiminde CHP Sibel Tan Çetinkaya'yı, AK Parti ise Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.

Üsküdar'da başkanvekili seçiminde gerginlik! Oyları düşen CHP'li üyeler itiraz etti, salon karıştı

YENİ BAŞKANVEKİLİ CHP'NİN ADAYI OLDU

Belediye meclisinde CHP'nin 27, AK Parti ve MHP'nin ise 17 meclis üyesi oy kullandı. Üsküdar Belediye Başkanvekilliği için CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya olurken AK Parti'nin adayı ise Dündar Ziya Gültekin oldu. Seçimi CHP'nin adayı Çetinkaya 22 oy ile kazandı. AK Parti'nin adaı Gültekin ise 18 oyda kaldı.

Üsküdar'da başkanvekili seçiminde gerginlik! Oyları düşen CHP'li üyeler itiraz etti, salon karıştı

OYLARI DÜŞTÜ, TANSİYON YÜKSELDİ

Üçüncü turdaki oy kaybının ardından CHP'li meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı. Oylamaya verilen arada partililer arasında kısa süreli gerginlik meydana geldi.

Sinem Dedetaş

OYLAMA 4 TUR SÜRDÜ

Seçimde 27'si CHP, 17'si Cumhur İttifakı üyesi olmak üzere toplam 44 meclis üyesi oy kullandı. 3 turda sonuçlanan seçimin ilk turunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 26 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 16 oy aldı. Bir oy pusulası ise boş çıkarken bir oy pusulasıda geçersiz sayıldı. İkinci turda ise CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 26 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 16 oy aldı, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Üçüncü turda oy sayısı azalan CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 21 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.

CHP'NİN ADAYI SEÇİLDİ

Dördüncü turda 22 oy alan ise CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 alırken 4 oy geçersiz sayıldı. Üsküdar Belediye Başkanvekilliğine CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir

AK PARTİ İTİRAZ EDECEK: MECLİS ÜYELERİNE BASKI YAPILDI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde meclis üyelerinin iradesinin baskı altına alındığını ve seçim sürecinde hukuka aykırı uygulamalar yaşandığını öne sürdü. Üçüncü turda AK Parti adayının 23 oy aldığını, ancak bazı oyların geçersiz sayıldığını belirten Özdemir, seçimlere ara verilerek CHP'li meclis üyelerine baskı yapıldığını iddia etti. Dördüncü turda ise gizli oy ilkesinin "işaretli pusula" ile ihlal edildiğini savunan Özdemir, seçim sonuçlarına ilişkin gerekli hukuki itirazların yapılacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmıştı. Dedetaş, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden de uzaklaştırılmıştı. Sinem Dedetaş’ın tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yapıldı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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