Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Üsküdar'da başkanvekili seçiminde gerginlik! Oyları düşen CHP'li üyeler itiraz etti, salon karıştı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminde gergin anlar yaşandı. Seçimin üçüncü turunda CHP'li adayın oylarının düşmesi üzerine CHP'li meclis üyeleri sonuçlara itiraz etti. Yaşanan tartışmaların ardından CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise meclis üyelerinin iradesinin baskı altına alındığını ve seçim sürecinde hukuka aykırı uygulamalar yapıldığını öne sürerek, sonuçlara ilişkin gerekli hukuki itirazların yapılacağını açıkladı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Üsküdar Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimde CHP grubunda gerginlik yaşandı. Başkanvekilliği seçiminde CHP Sibel Tan Çetinkaya'yı, AK Parti ise Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.

Üsküdar'da başkanvekili seçiminde gerginlik! Oyları düşen CHP'li üyeler itiraz etti, salon karıştı
Başlık ResmiÜsküdar'da başkanvekili seçiminde gerginlik! Oyları düşen CHP'li üyeler itiraz etti, salon karıştı

YENİ BAŞKANVEKİLİ CHP'NİN ADAYI OLDU

Belediye meclisinde CHP'nin 27, AK Parti ve MHP'nin ise 17 meclis üyesi oy kullandı. Üsküdar Belediye Başkanvekilliği için CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya olurken AK Parti'nin adayı ise Dündar Ziya Gültekin oldu. Seçimi CHP'nin adayı Çetinkaya 22 oy ile kazandı. AK Parti'nin adaı Gültekin ise 18 oyda kaldı.

Üsküdar'da başkanvekili seçiminde gerginlik! Oyları düşen CHP'li üyeler itiraz etti, salon karıştı
Başlık ResmiÜsküdar'da başkanvekili seçiminde gerginlik! Oyları düşen CHP'li üyeler itiraz etti, salon karıştı

OYLARI DÜŞTÜ, TANSİYON YÜKSELDİ

Üçüncü turdaki oy kaybının ardından CHP'li meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı. Oylamaya verilen arada partililer arasında kısa süreli gerginlik meydana geldi.

Sinem Dedetaş
Başlık ResmiSinem Dedetaş

OYLAMA 4 TUR SÜRDÜ

Seçimde 27'si CHP, 17'si Cumhur İttifakı üyesi olmak üzere toplam 44 meclis üyesi oy kullandı. 3 turda sonuçlanan seçimin ilk turunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 26 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 16 oy aldı. Bir oy pusulası ise boş çıkarken bir oy pusulasıda geçersiz sayıldı. İkinci turda ise CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 26 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 16 oy aldı, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Üçüncü turda oy sayısı azalan CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 21 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.

CHP'NİN ADAYI SEÇİLDİ

Dördüncü turda 22 oy alan ise CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 alırken 4 oy geçersiz sayıldı. Üsküdar Belediye Başkanvekilliğine CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir
Başlık ResmiAK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir

AK PARTİ İTİRAZ EDECEK: MECLİS ÜYELERİNE BASKI YAPILDI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde meclis üyelerinin iradesinin baskı altına alındığını ve seçim sürecinde hukuka aykırı uygulamalar yaşandığını öne sürdü. Üçüncü turda AK Parti adayının 23 oy aldığını, ancak bazı oyların geçersiz sayıldığını belirten Özdemir, seçimlere ara verilerek CHP'li meclis üyelerine baskı yapıldığını iddia etti. Dördüncü turda ise gizli oy ilkesinin "işaretli pusula" ile ihlal edildiğini savunan Özdemir, seçim sonuçlarına ilişkin gerekli hukuki itirazların yapılacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmıştı. Dedetaş, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden de uzaklaştırılmıştı. Sinem Dedetaş’ın tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yapıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Çarpıcı Sinem Dedetaş itirafı! Rüşvet tarifesini bakın nasıl belirliyorlarmış
GÜNDEM

Çarpıcı Sinem Dedetaş itirafı! Rüşvet tarifesini bakın nasıl belirliyorlarmış
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Müge Anlı ne zaman başlıyor? 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon merakla bekleniyor
Müge Anlı ne zaman başlıyor?
Kaydet
Yıldırım şikayet etti, soruşturma talimatı verildi
Kaydet
Uzmanlardan yaz tatilinde “summer slide” uyarısı: Çocuklarda yaz kaybına dikkat!
Uzmanlardan yaz tatilinde “summer slide” uyarısı: Çocuklarda yaz kaybına dikkat!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.