Hindistan Sağlık Bakanlığı beyin iltihabına neden olan Chandipura virüsü nedeniyle 22 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde virüsle mücadelede sağlık ekiplerine yardımcı olmaları için ulusal müdahale ekibinin görevlendirildiği belirtildi. Peki, Chandipura virüsü nedir, belirtileri neler?

Rhabdoviridae ailesi içinde yer alan ve Vesiculovirus cinsine ait Chandipura virüsü (CHPV), özellikle çocuklarda görülen ve yüksek ölüm oranlarına yol açan salgınlarla ilişkisi nedeniyle Hindistan'da önemli bir nörotropik (sinir sistemini hedef alan) patojen olarak öne çıkmaktadır. 2003-2004 yıllarında Andhra Pradesh ve Gujarat eyaletlerinde yaşanan salgınlarda, hastalık çoğunlukla ensefalit (beyin iltihabı) belirtileriyle seyretmiş ve ölüm oranları yüzde 56 ile yüzde 75 arasında bildirilmiştir.

Beyin iltihaplanmasına yol açıyor: Chandipura virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler?



CHANDİPURA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Chandipura virüsü enfeksiyonu genellikle yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ağrıları ve halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle başlar. Hastalık ilerledikçe virüsün merkezi sinir sistemini etkilemesi nedeniyle nöbet (konvülsiyon), bilinç bulanıklığı, kafa karışıklığı ve davranış değişiklikleri görülebilir. Ağır vakalarda ise bilinç kaybı, koma ve akut ensefalit (beyin iltihabı) gelişebilir. Özellikle çocuklarda hastalık çok hızlı ilerleyebildiğinden belirtilerin ortaya çıkmasının ardından saatler içinde ciddi nörolojik tablo oluşabileceği için acil tıbbi müdahale büyük önem taşır.

CHANDİPURA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre Chandipura virüsü, muson döneminde tatarcık sinekleri, sivrisinekler ve keneler aracılığıyla bulaşıyor.

Virüsün başlıca taşıyıcısının kum sinekleri (Phlebotomine sandflies) olduğu kabul edilmektedir. Virüsün bu sineklerden izole edilmesi ve yumurta yoluyla (transovaryal) ile çiftleşme yoluyla (venereal) bulaşabildiğine dair kanıtlar bu görüşü desteklemektedir. Bulaştığı kişilerde beyin iltihaplanmasına sebep olan virüs, hastalanan kişilerin ölümüne yol açabiliyor.

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