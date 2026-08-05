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MEB LGS yerleştirme sonuç ekranı açıldı: 2026 LGS sonuçları sorgulama

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MEB LGS yerleştirme sonuç ekranı açıldı: 2026 LGS sonuçları sorgulama

MEB 2026 LGS yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler ve veliler e-Okul ve meb.gov.tr üzerinden lise yerleştirme sonuçlarını sorgulamaya başladı. İşte, 2026 MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

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2026 LGS yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Öğrenciler, e-Okul ve meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla hangi liseye yerleştiklerini öğrenebiliyor.

MEB LGS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Öğrenciler, merkezi sınav puanıyla veya yerel yerleştirme kapsamında hangi liseye yerleştiklerini sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul üzerinden sorgulayabiliyor.

Bu yıl 13-27 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan 1 milyon 29 bin 595 öğrencinin yüzde 93,56'sı tercihlerinden birine yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullarda doluluk oranı yüzde 95,76 olurken, yerleştirme sonuçlarıyla birlikte boş kontenjanlar da yayımlandı. İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen öğrenciler ise 5-7 Ağustos tarihleri arasında 1. nakil başvurusunda bulunabilecek.

MEB LGS yerleştirme sonuç ekranı açıldı: 2026 LGS sonuçları sorgulama
Başlık ResmiMEB LGS yerleştirme sonuç ekranı açıldı: 2026 LGS sonuçları sorgulama

2026 MEB GOV TR LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

LGS yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler sonuçlarını meb.gov.tr, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek. Sonuç ekranında öğrencinin yerleştiği okul bilgisiyle birlikte boş kontenjanlar ve nakil sürecine ilişkin bilgiler de yer alacak.

MEB LGS yerleştirme sonuç ekranı açıldı: 2026 LGS sonuçları sorgulama
Başlık ResmiMEB LGS yerleştirme sonuç ekranı açıldı: 2026 LGS sonuçları sorgulama

2026 MEB GOV TR LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2026 LGS YERLEŞTİRME VE NAKİL TAKVİMİ

Tarih
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar5 Ağustos 2026
1. nakil tercih başvuruları5-7 Ağustos 2026
1. nakil sonuçları10 Ağustos 2026
2. nakil tercih başvuruları10-12 Ağustos 2026
2. nakil sonuçları14 Ağustos 2026
İl/İlçe Yerleştirme Komisyonu başvuruları17-26 Ağustos 2026
Komisyon yerleştirmeleri28 Ağustos 2026
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Editör : İREM ÖZCAN
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