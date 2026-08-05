MEB LGS yerleştirme sonuç ekranı açıldı: 2026 LGS sonuçları sorgulama
MEB 2026 LGS yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler ve veliler e-Okul ve meb.gov.tr üzerinden lise yerleştirme sonuçlarını sorgulamaya başladı. İşte, 2026 MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...
2026 LGS yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Öğrenciler, e-Okul ve meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla hangi liseye yerleştiklerini öğrenebiliyor.
MEB LGS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI AÇILDI
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Öğrenciler, merkezi sınav puanıyla veya yerel yerleştirme kapsamında hangi liseye yerleştiklerini sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul üzerinden sorgulayabiliyor.
Bu yıl 13-27 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan 1 milyon 29 bin 595 öğrencinin yüzde 93,56'sı tercihlerinden birine yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullarda doluluk oranı yüzde 95,76 olurken, yerleştirme sonuçlarıyla birlikte boş kontenjanlar da yayımlandı. İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen öğrenciler ise 5-7 Ağustos tarihleri arasında 1. nakil başvurusunda bulunabilecek.
2026 MEB GOV TR LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
LGS yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler sonuçlarını meb.gov.tr, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek. Sonuç ekranında öğrencinin yerleştiği okul bilgisiyle birlikte boş kontenjanlar ve nakil sürecine ilişkin bilgiler de yer alacak.
2026 MEB GOV TR LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
2026 LGS YERLEŞTİRME VE NAKİL TAKVİMİ
|Tarih
|Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar
|5 Ağustos 2026
|1. nakil tercih başvuruları
|5-7 Ağustos 2026
|1. nakil sonuçları
|10 Ağustos 2026
|2. nakil tercih başvuruları
|10-12 Ağustos 2026
|2. nakil sonuçları
|14 Ağustos 2026
|İl/İlçe Yerleştirme Komisyonu başvuruları
|17-26 Ağustos 2026
|Komisyon yerleştirmeleri
|28 Ağustos 2026