Dünya Kupası sonrası Infantino'ya bir isyan daha: Versene paramızı!

2026 Dünya Kupası'nda maçlara ev sahipliği yapan ABD'deki 11 şehir yönetimi, FIFA’nın (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) turnuva öncesi söz verdiği paranın peşine düştü.

Dünya Kupası'nın ticari haklarını özel yatırımcılara satmayı öngören planından UEFA'nın sert tepkisi üzerine vazgeçmek zorunda kalan FIFA Başkanı Gianni Infantino, tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor.

Gianni Infantino

SÖZ VERİLEN 1'ER MİLYON DOLAR ÖDENMEDİ

İspanya Milli Takımı'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan 2026 Dünya Kupası sonrası ABD'deki maçların oynandığı 11 şehir yönetimi, Infantino tarafından turnuva öncesi sözü verilen 1’er milyon dolarlık maddi yardımların durumunu FIFA personeline sordu.

2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu.

TÜM GELİRLER FIFA'YA

Bilet satışı, medya hakları, sponsorluk, imtiyaz sözleşmeleri ve otopark gelirlerinin büyük çoğunluğunu kasasına koyan FIFA'nın, bu şehirlere verdikleri hizmetlerden dolayı herhangi bir ödeme yapmaması dikkat çekti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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