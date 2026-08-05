Milyonlarca 8’inci sınıf öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (2026-LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler, tercih listelerinin sonuçlarını MEB’in sitesinden öğrenebilecek.

13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, 10 Temmuz’da açıklanmıştı. Öğrenciler ise 13 Temmuz'dan itibaren tercih yapmaya başlamıştı. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS tercih sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca ortaokul 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda, yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda yapıldı.

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

İKİ OTURUMDA 90 SORU

Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika cevaplama süresi verildi. İkinci oturumda öğrenciler 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu cevapladı.

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

452 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklandı. Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezî sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru cevaplayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı.

MEB'den paylaşılan ayrıntılara göre, sınava katılım oranı yüzde 97,23 olarak kaydedildi. 20 tercih hakkı bulunan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihlerini yaptı. Tercih sonuçları bugün açıklandı.

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

TÜRKİYE BİRİNCİSİ SIRRINI ANLATTI

2026 LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına giren 14 yaşındaki Hamza İncebay, sınav maratonunda akıllı telefonu hayatından çıkarıp tuşlu telefon kullanmayı tercih ettiğini açıklamıştı.

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Başarılı öğrenci, düzenli çalışma, bol deneme ve kitap okumanın başarısındaki en önemli etkenler olduğunu belirterek “ İlk önce hedef önemli. Hedeften sonra da düzenli, azimli çalışma başarıyı getiriyor. Son üç ay ve son bir ay çalışma tempomu daha da artırdım" demişti.

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Muş'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Hivda Tanyeri, şunları söylemişti:

Çok çalıştım ve bunun karşılığını aldığımı görmek benim için büyük bir mutluluk. Tercihimi Kabataş Erkek Lisesinden yana kullandım. Bundan sonraki en büyük hedefim ise yurt dışında iyi bir pilotaj eğitimi alarak pilot olmak. Bunun için de aynı azimle çalışmaya devam edeceğim.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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