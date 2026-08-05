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Dünya

Kan donduran görüntüler! Meksikalı fenomeni canlı yayında öldürdüler

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Meksikalı sosyal medya fenomeni Cesar Gastelum, arkadaşlarıyla TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Meksika’nın Sinaloa eyaletinde sosyal medya fenomeni Cesar Gastelum’a silahlı saldırı düzenlendi. Culiacan şehrinde arkadaşlarıyla TikTok canlı yayını yaptığı sırada motosikletli iki kişinin saldırısına uğrayan Gastelum, kafasından vurularak hayatını kaybetti.

Kan donduran görüntüler! Meksikalı fenomeni canlı yayında öldürdüler
Başlık ResmiKan donduran görüntüler! Meksikalı fenomeni canlı yayında öldürdüler

CANLI YAYINDA HEDEF ALDILAR

Saldırı anına ait görüntülerde, aynı motosiklette bulunan kasklı iki kişinin, bir fast food restoranının önünde arkadaşlarıyla canlı yayın yapan Gastelum'a yaklaştığı ve doğrudan onu hedef aldığı görüldü. Sinaloa eyaleti güvenlik yetkilisi, olaya ilişkin geniş çaplı operasyon başlatıldığını belirtti.

Kan donduran görüntüler! Meksikalı fenomeni canlı yayında öldürdüler
Başlık ResmiKan donduran görüntüler! Meksikalı fenomeni canlı yayında öldürdüler

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Meksikalı fenomen Valeria Marquez de Zapopan kentinde çalıştığı kuaför salonunda TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada vurularak öldürülmüştü.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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