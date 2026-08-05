Kan donduran görüntüler! Meksikalı fenomeni canlı yayında öldürdüler
Meksikalı sosyal medya fenomeni Cesar Gastelum, arkadaşlarıyla TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Meksika’nın Sinaloa eyaletinde sosyal medya fenomeni Cesar Gastelum’a silahlı saldırı düzenlendi. Culiacan şehrinde arkadaşlarıyla TikTok canlı yayını yaptığı sırada motosikletli iki kişinin saldırısına uğrayan Gastelum, kafasından vurularak hayatını kaybetti.
CANLI YAYINDA HEDEF ALDILAR
Saldırı anına ait görüntülerde, aynı motosiklette bulunan kasklı iki kişinin, bir fast food restoranının önünde arkadaşlarıyla canlı yayın yapan Gastelum'a yaklaştığı ve doğrudan onu hedef aldığı görüldü. Sinaloa eyaleti güvenlik yetkilisi, olaya ilişkin geniş çaplı operasyon başlatıldığını belirtti.
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Meksikalı fenomen Valeria Marquez de Zapopan kentinde çalıştığı kuaför salonunda TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada vurularak öldürülmüştü.