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Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısından Mamdani'ye 'ring' çağrısı: 'Peşindeyim' diyerek meydan okudu

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Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısından Mamdani'ye 'ring' çağrısı: 'Peşindeyim' diyerek meydan okudu
Fotoğraf Başlığı Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısından Mamdaniye ring çağrısı: Peşindeyim diyerek meydan okudu

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in Belediye Başkan Yardımcısı Guy Avner, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi 'ideolojik anlaşmazlıklarını' ringde çözmeye davet ederek boks maçı teklifinde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avner, "Senin peşindeyim. Kaçacak yer yok. Artık zamanı geldi. Hadi bakalım." ifadeleriyle Mamdani'ye meydan okudu.

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Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Guy Avner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla New York Belediye Başkanı Mamdani'ye meydan okudu. Avner, paylaştığı videoda, Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lahey'de yargılanması gerektiğini söyleyen Mamdani ile kozlarını ringde paylaşmak istediğini söyledi.

"PEŞİNDEYİM, KAÇACAK YER YOK"

Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı olarak Mamdani'nin karşısında "ringde dimdik duracağını" iddia eden Avner, "Amerika'yı seviyorum, New York'u seviyorum ama sen, Mamdani, sen felaketsin." ifadelerini kullandı.

Avner, "Senin peşindeyim. Kaçacak yer yok, saklanacak yer yok. Artık zamanı geldi. Sen ve ben, yüz yüze. Hadi bakalım." ifadeleriyle Mamdani'ye meydan okudu.

Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısından Mamdaniye ring çağrısı: Peşindeyim diyerek meydan okudu
Başlık ResmiTel Aviv Belediye Başkan Yardımcısından Mamdaniye ring çağrısı: Peşindeyim diyerek meydan okudu

Karşılaşmanın İsrail'de yapılmasını teklif eden Avner, Mamdani'nin Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu'ya ilişkin açıklamalarına atıfla, "Maçı Tel Aviv'de yapabiliriz. Merak etme, tutuklanmazsın." dedi. Avner ayrıca, bilet satışları ve yayın haklarından elde edilecek tüm gelirin Mamdani'nin belirleyeceği bir hayır kurumuna da bağışlanabileceğini sözlerine ekledi.

Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısından Mamdaniye ring çağrısı: Peşindeyim diyerek meydan okudu
Başlık ResmiTel Aviv Belediye Başkan Yardımcısından Mamdaniye ring çağrısı: Peşindeyim diyerek meydan okudu

MAMDANİ "NETANYAHU'NUN YERİ LAHEY" DEMİŞTİ

Mamdani, Netanyahu'nun, eylüldeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'a gitmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararını uygulayıp uygulamayacaklarına ilişkin, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

New York Belediye Başkanı, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." değerlendirmesinde de bulunmuştu.

Netanyahu, bu sözleri üzerine Mamdani'yi "Orta Doğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla" suçlamış, UCM'nin ABD ve İsrail vatandaşları üzerinde hiçbir yargı yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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