Türk Hava Yolları'nın (THY) konsolide net kârı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira olarak gerçekleşti.

Türk Hava Yolları, finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

THY finansal sonuçlarını açıkladı! İlk yarıda büyük kâr

NET KÂR 18.8 MİLYAR LİRA

Buna göre şirketin bu yılın ocak-haziran döneminde konsolide net kârı 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirket geçen yılın ilk altı ayında 25 milyar 13 milyon lira kâr elde etmişti. Öte yandan şirketin satışları ise ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 585 milyar 69 milyon liraya yükseldi.

THY finansal sonuçlarını açıkladı! İlk yarıda büyük kâr

Şirketin yılın ilk çeyreğine göre toplam varlıkları ise yüzde 9 artışla 2 trilyon 360 milyar 37 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde net borç ise yüzde 17 artışla 620 milyar 378 milyon liraya yükseldi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası