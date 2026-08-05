Artvin'de boğa güreşlerine götürmek istediği 700 kiloluk "Maske" isimli boğasının saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Zeki Haninoğlu, oğlunun son anda yaptığı müdahaleyle hayatta kaldı. Ağır yaralanan Haninoğlu'nun kaburgaları ve kalçasında kırıklar oluştu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Zeki Haninoğlu, hafta sonu düzenlenen Salıkvan Yaylası Boğa Güreşleri'ne katılmak üzere hazırladığı boğasının saldırısına uğradı. Kaburgaları ve kalçasında kırıklar oluşan Haninoğlu, oğlunun zamanında müdahalesi sayesinde hayatta kaldı.

700 kiloluk boğa metrelerce fırlattı! Ölümden oğlu kurtardı

SAHİBİNİ BOYNUZ DARBELERİYLE YERE SERDİ

Olay, Arhavi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır güreşlere hazırladığı "Maske" isimli yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki boğasını güreş alanına götürmek isteyen Zeki Haninoğlu, hayvanına yem verdiği sırada boğanın aniden saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle metrelerce savrulan Haninoğlu ağır yaralandı.

700 kiloluk boğa metrelerce fırlattı! Ölümden oğlu kurtardı

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BABASININ YARDIMINA KOŞTU

Olayı gören oğlu Tarık Haninoğlu, boğayı uzaklaştırarak babasının yardımına koştu. Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından hastaneye kaldırılan Haninoğlu'nun kaburgalarında ve kalçasında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

700 kiloluk boğa metrelerce fırlattı! Ölümden oğlu kurtardı

“BENİ METRELERCE FIRLATTI”

Hastanede tedavisi süren Zeki Haninoğlu, yaşadığı olayı şaşkınlıkla anlatarak "Yıllardır beslediğim boğam bana hiç böyle davranmamıştı. Ekmek vermiştim, bir anda saldırdı. Boynuz darbeleriyle beni metrelerce fırlattı. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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