Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Motorine indirim geldi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Küresel piyasalardaki olumlu hava ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş, akaryakıta indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatı 5 Ağustos itibarıyla 1,04 TL gerilerken, gözler jeopolitik gelişmelerin fiyatlara etkisine çevrildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Küresel havada yaşanan olumlu gelişmeler sayesinde piyasalardaki baskı azalıyor. Bundan etkilenen petrol fiyatları ise yurt içindeki motorin fiyatlarına da yansıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
THY finansal sonuçlarını açıkladı! İlk yarıda büyük kâr
EKONOMİ

THY finansal sonuçlarını açıkladı! İlk yarıda büyük kâr

Petrolün önceki iki işlem günündeki sert düşüşlerin ardından çarşamba günü de gerilemeye devam etmesiyle birlikte Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 07.50 itibarıyla yüzde 0,86 düşüşle varil başına 78,68 dolara geriledi. Hafta başından bu yana ise yüzde 12'den fazla değer kaybetti.

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Motorine indirim geldi
Başlık ResmiAkaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Motorine indirim geldi

MOTORİNE 1,04 TL İNDİRİM

Bu durum, petroldeki baskının azalmasıyla birlikte yurt içindeki motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 5 Ağustos itibarıyla 1,04 TL indirim geldi. Jeopolitik gerilimlerdeki gelişmeler piyasayı etkilemeye devam ederken, bu durumun vatandaşın cebine nasıl yansıyacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 67.27 TL

Motorin litre fiyatı: 80.01 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 68.24 TL

Motorin litre fiyatı: 81.14 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 68.52 TL

Motorin litre fiyatı: 81.41 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: 86 milyon kazanacak
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: 86 milyon kazanacak
Kaydet
Tetkik sonuçlarını beklemeden çıktı! Gerçek saatler sonra ortaya çıktı
Tetkik sonuçlarını beklemeden çıktı! Gerçek saatler sonra ortaya çıktı
Kaydet
Daha 17 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?
Daha 17 11. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.