Küresel piyasalardaki olumlu hava ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş, akaryakıta indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatı 5 Ağustos itibarıyla 1,04 TL gerilerken, gözler jeopolitik gelişmelerin fiyatlara etkisine çevrildi.

Küresel havada yaşanan olumlu gelişmeler sayesinde piyasalardaki baskı azalıyor. Bundan etkilenen petrol fiyatları ise yurt içindeki motorin fiyatlarına da yansıyor.

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Petrolün önceki iki işlem günündeki sert düşüşlerin ardından çarşamba günü de gerilemeye devam etmesiyle birlikte Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 07.50 itibarıyla yüzde 0,86 düşüşle varil başına 78,68 dolara geriledi. Hafta başından bu yana ise yüzde 12'den fazla değer kaybetti.

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Motorine indirim geldi

MOTORİNE 1,04 TL İNDİRİM

Bu durum, petroldeki baskının azalmasıyla birlikte yurt içindeki motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 5 Ağustos itibarıyla 1,04 TL indirim geldi. Jeopolitik gerilimlerdeki gelişmeler piyasayı etkilemeye devam ederken, bu durumun vatandaşın cebine nasıl yansıyacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 67.27 TL

Motorin litre fiyatı: 80.01 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 68.24 TL

Motorin litre fiyatı: 81.14 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 68.52 TL

Motorin litre fiyatı: 81.41 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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