Tetkik sonuçlarını beklemeden çıktı! Gerçek saatler sonra ortaya çıktı
Eskişehir'de düşerek yaralanan ve tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan şahsın beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin evinde hafıza kaybı yaşamış halde bulunan şahıs, yeniden hastaneye sevk edildi.
Olay, dün gece Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde meydana geldi.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde yürüdüğü esnada düşerek yaralanan S.Ş. isimli erkek şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisi sırasında tetkik sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan S.Ş.'nin, çıkan sonuçlarında beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.
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ŞAHIS HAFIZASINI KAYBETMİŞ ŞEKİLDE HASTANEYE KALDIRILDI
Hastanede yapılan aramalarda şahsa ulaşılamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Ekipler, şahsın İstiklal Mahallesi Selim Sokak'taki ikamet adresine polis ve sağlık ekibi yönlendirdi.
Adresinde hafıza kaybı yaşadığı belirlenen S.Ş., ambulansla yeniden Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı şahsın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.