Mohamed Salah imzayı attı: Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Trabzonspor'un, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transferini bitirdiği ve resmi sözleşmeye imza atan oyuncunun yarın İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Bordo mavililer, menajerinin istekleri nedeniyle Beşiktaş’ın masadan kalktığı 34 yaşındaki ismin transferinde mutlu sona ulaştı.

SALAH'IN GELİŞ TARİHİ

61 Saat'in haberine göre; bordo mavili takım, Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve oyuncu resmi imzayı attı. Karadeniz ekibi, 34 yaşındaki yıldız ile 17 milyon avro maaş ve 2 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştı. Muhamed Salah’ın yarın 12.00'de İstanbul'da olacağı belirtildi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

HT Spor'da yer alan haberde, Mohamed Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenleneceği aktarıldı.

Salah

BEŞİKTAŞ 15 ÖNERDİ

Salah’ın adı güçlü şekilde Beşiktaş ile anılırken dün Trabzonspor öne çıktı. Siyah beyazlılar menajerinin tavırlarından bıktığı Mısırlı oyuncu için 1+1 veya 2 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 15 milyon avro garanti ücret ve 4 milyon avro performans bonusu önermişti. Ancak Salah’ın forma satışlarından pay istemesi can sıkmıştı.

SALAH'IN SON SEZON KARNESİ

Liverpool formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkıp 3150 dakika sahada kalan 34 yaşındaki kanat oyuncusu, 12 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Salah

LIVERPOOL'DA EFSANE OLDU

2017 yazında Roma'dan transfer edilen Mısırlı oyuncu, Liverpool tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak taraftarı gönlünde taht kurdu. Salah, Liverpool ile Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, FA Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir FA Community Shield kazandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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