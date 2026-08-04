UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Beşiktaş, 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Midtjylland engelini iki maçta da galibiyetle geçen siyah-beyazlı ekip, deplasmandan avantajlı bir sonuçla dönerek rövanş öncesinde önemli bir üstünlük yakalamayı hedefliyor. Futbolseverler ise ''Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, Hradec Kralove-Beşiktaş maçı hangi kanalda?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla maç hazırlıklarını sürdürüyor. Taktik çalışmaların yanı sıra duran top organizasyonları üzerinde duran siyah-beyazlı ekip, son idmanın ardından Çekya'ya hareket edecek. Kafile, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Prag'a giderek maç kampına başlayacak.

Peki, Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, Hradec Kralove-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, Hradec Kralove-Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk ayağında Hradec Kralove'ye konuk olacak. Çekya'da oynanacak mücadele 6 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından rövanş maçında rakibini İstanbul'da ağırlayacak. İki maç sonunda turu geçen takım UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek.

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, Hradec Kralove-Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hradec Kralove ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçı Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, Hradec Kralove-Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Hradec Kralove ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik mücadelede düdüğü Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Fesnic çalacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası