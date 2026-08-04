Eyüp Özbadem cinayeti 4 yıl sonra çözüldü! 5 şüpheli tutuklandı

Adana'da 2022 yılında işlenen ve faili meçhul olarak kalan Eyüp Özbadem cinayeti, dosyanın yeniden açılmasıyla çözüldü. Delillerin yeniden incelenmesi sonucu gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2022 yılında ateşli silahla öldürülen Eyüp Özbadem cinayeti, yeniden başlatılan soruşturma kapsamında aydınlatıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sarısakal Mahallesi'nde meydana gelen cinayet dosyasını yeniden incelemeye aldı.

KUVVETLİ DELİLLERE ULAŞILDI

Soruşturma sürecinde HTS kayıtları, tanık ve bilgi sahibi ifadeleri ile kriminal raporlar yeniden değerlendirildi. Yapılan teknik incelemeler sonucunda S.B., B.G., O.K., H.A. ve M.A. isimli şüphelilerin cinayetle bağlantılı olduklarına dair kuvvetli delillere ulaşıldı.

Ayrıca M.Ö. ile U.Ö.'nün olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini sildiği tespit edildi.

7 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, başka suçlardan cezaevinde bulunan 3 şüpheli de ifadelerinin alınması için Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan toplam 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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