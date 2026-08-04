Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Eyüp Özbadem cinayeti 4 yıl sonra çözüldü! 5 şüpheli tutuklandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Eyüp Özbadem cinayeti 4 yıl sonra çözüldü! 5 şüpheli tutuklandı

Adana'da 2022 yılında işlenen ve faili meçhul olarak kalan Eyüp Özbadem cinayeti, dosyanın yeniden açılmasıyla çözüldü. Delillerin yeniden incelenmesi sonucu gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2022 yılında ateşli silahla öldürülen Eyüp Özbadem cinayeti, yeniden başlatılan soruşturma kapsamında aydınlatıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sarısakal Mahallesi'nde meydana gelen cinayet dosyasını yeniden incelemeye aldı.

ÖNERİLEN HABERLER
20 yıllık faili meçhul Yasemin Dermenci cinayeti aydınlatıldı, istenen ceza belli oldu
3. SAYFA

20 yıllık faili meçhul Yasemin Dermenci cinayeti aydınlatıldı, istenen ceza belli oldu

KUVVETLİ DELİLLERE ULAŞILDI

Soruşturma sürecinde HTS kayıtları, tanık ve bilgi sahibi ifadeleri ile kriminal raporlar yeniden değerlendirildi. Yapılan teknik incelemeler sonucunda S.B., B.G., O.K., H.A. ve M.A. isimli şüphelilerin cinayetle bağlantılı olduklarına dair kuvvetli delillere ulaşıldı.

Ayrıca M.Ö. ile U.Ö.'nün olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini sildiği tespit edildi.

7 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, başka suçlardan cezaevinde bulunan 3 şüpheli de ifadelerinin alınması için Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan toplam 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Sturm Graz'ın hocası turun favorisini ilan etti
Sturm Graz'ın hocası turun favorisini ilan etti
Kaydet
Yeşil pasaport nasıl alınır, kimler alabilir? Yeşil pasaport için gerekli belgeler ve şartlar
Yeşil pasaport nasıl alınır, kimler alabilir?
Kaydet
Gaziantep’te felaket! Anne, çocuklarıyla birlikte alevlerin arasında kaldı... Bir yavru kurtulamadı
Anne, çocuklarıyla birlikte alevlerin arasında kaldı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.