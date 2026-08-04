ODMD'nin açıkladığı güncel satış rakamlarına göre, Temmuz 2026 döneminde en çok tercih edilen elektrikli otomobiller belli oldu. Yerli üretim Togg'dan Tesla, BYD, MINI ve Kia'ya kadar birçok marka satış yarışında öne çıkarken, en çok satan modeller de netleşti. İşte Türkiye'nin en çok satılan elektrikli otomobilleri ve güncel satış rakamları.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre yılın ilk yarısında elektrikli otomobil satışları 94.046 adet oldu.



Tamamen elektrikli otomobillerin pazar payı ise yüzde 18,7’ye çıktı.

Togg yine zirvede! Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Temmuz ayında en çok elektrikli otomobil satan markaların zirvesinde yılın ilk yarısında olduğu gibi iki modeliyle yine Togg yer aldı.

Satışlara model bazında baktığımızda Temmuz ayında Togg’un SUV modeli zirvede. Markanın sedan modeli ise ikinci sırada yerini korudu. KG Mobility Torres EVX üçüncü sırada onları takip ediyor.

İşte Türkiye’nin tercih ettiği elektrikli modeller…

MODEL TEMMUZ 1. TOGG T10X 2.841 adet 2. TOGG T10F 1.759 adet 3. KGM TORRES EVX 1.252 adet 4. MINI COUNTRYMAN 1.184 adet 5. VOLVO EX30 806 adet 6. CİTROEN C3 AİRCROSS 564 adet 7. KİA EV3 411 adet 8. OPEL FRONTERA 323 adet 9. TESLA MODEL Y 295 adet 10. MERCEDES GLC 292 adet

Togg yine zirvede! Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri

Ocak-Temmuz döneminde ise Togg yine iki modeliyle zirvede yer aldı. Toplam 25 bin 848 adetle elektrikli araç pazarının yüzde 27’den fazlasına sahip.

MODEL OCAK-TEMMUZ 1. TOGG T10X 14.844 adet 2. TOGG T10F 11.004 adet 3. KGM TORRES 8.602 adet 4. MINI COUNTRYMAN 8.029 adet 5. OPEL FRONTERA 4.494 adet 6. VOLVO EX30 4.229 adet 7. TESLA MODEL Y 4.088 adet 8. CITROEN C3 AIRCROSS 2.852 adet 9. BMW X1 2.474 adet 10. VOLVO EX40 2.018 adet

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