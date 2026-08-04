Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
T-Otomobil

Togg yine zirvede! Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Togg yine zirvede! Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri

ODMD'nin açıkladığı güncel satış rakamlarına göre, Temmuz 2026 döneminde en çok tercih edilen elektrikli otomobiller belli oldu. Yerli üretim Togg'dan Tesla, BYD, MINI ve Kia'ya kadar birçok marka satış yarışında öne çıkarken, en çok satan modeller de netleşti. İşte Türkiye'nin en çok satılan elektrikli otomobilleri ve güncel satış rakamları.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre yılın ilk yarısında elektrikli otomobil satışları 94.046 adet oldu.

Tamamen elektrikli otomobillerin pazar payı ise yüzde 18,7’ye çıktı.

Togg yine zirvede! Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri
Başlık ResmiTogg yine zirvede! Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Temmuz ayında en çok elektrikli otomobil satan markaların zirvesinde yılın ilk yarısında olduğu gibi iki modeliyle yine Togg yer aldı.

Satışlara model bazında baktığımızda Temmuz ayında Togg’un SUV modeli zirvede. Markanın sedan modeli ise ikinci sırada yerini korudu. KG Mobility Torres EVX üçüncü sırada onları takip ediyor.

İşte Türkiye’nin tercih ettiği elektrikli modeller…

MODELTEMMUZ
1. TOGG T10X

2.841 adet

2. TOGG T10F

1.759 adet

3. KGM TORRES EVX

1.252 adet

4. MINI COUNTRYMAN

1.184 adet

5. VOLVO EX30

806 adet

6. CİTROEN C3 AİRCROSS

564 adet

7. KİA EV3

411 adet

8. OPEL FRONTERA

323 adet

9. TESLA MODEL Y

295 adet

10. MERCEDES GLC

292 adet

Togg yine zirvede! Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri
Başlık ResmiTogg yine zirvede! Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri
ÖNERİLEN HABERLER
SUV satışlarında rekor! İşte Türkiye
T-OTOMOBİL

SUV satışlarında rekor! İşte Türkiye'nin en çok tercih ettiği 20 model

Ocak-Temmuz döneminde ise Togg yine iki modeliyle zirvede yer aldı. Toplam 25 bin 848 adetle elektrikli araç pazarının yüzde 27’den fazlasına sahip.

MODELOCAK-TEMMUZ
1. TOGG T10X

14.844 adet

2. TOGG T10F

11.004 adet

3. KGM TORRES

8.602 adet

4. MINI COUNTRYMAN

8.029 adet

5. OPEL FRONTERA

4.494 adet

6. VOLVO EX30

4.229 adet

7. TESLA MODEL Y

4.088 adet

8. CITROEN C3 AIRCROSS

2.852 adet

9. BMW X1

2.474 adet

10. VOLVO EX40

2.018 adet

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Kaydet
Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, Hradec Kralove-Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri
Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, Hradec Kralove-Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Kaydet
Anlaşma belgesi hazırlanıyor! Hürmüz Boğazı'nın kilidi açılmak üzere
Anlaşma belgesi hazırlanıyor! Hürmüz'ün kilidi açılıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.