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T-Otomobil

SUV satışlarında rekor! İşte Türkiye'nin en çok tercih ettiği 20 model

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SUV satışlarında rekor! İşte Türkiye'nin en çok tercih ettiği 20 model

Otomobil satışları Şubat ayından bu yana daralmaya devam etse de SUV modelin payı hızla artıyor. Peki Türkiye’de 2026 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Temmuz ayı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Temmuz döneminde satılan 502.712 adet otomobilden, 329.443 adedi SUV oldu.

Yılın ilk 7 ayında SUV modellerin pazar payı yüzde 65’i geçti ve pazarın üçte ikisini oluşturdu. Sadece Temmuz ayında ise bu oran yüzde 72’yi buldu.

Temmuz ayında satılan 62.478 otomobilden 44.950 adedi SUV oldu.

Markalar bazında bakıldığında satışlarının yüzde 90’dan fazlası SUV’lardan oluşan Volkswagen lider, Peugeot en çok SUV satan ikinci marka oldu. Onları Renault, Hyundai ve Toyota takip etti.

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TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATILAN SUV’LARI HANGİLERİ?

İşte Ocak-Temmuz döneminde ülkemizde en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları…

MODELTEMMUZOCAK-TEMMUZ
1.TOYOTA C-HR128015372
2.TOGG T10X284114844
3.RENAULT DUSTER192914792
4.VOLKSWAGEN TAIGO240214143
5.PEUGEOT 2008142112077
6.NISSAN QASHQAI168410267
7.KİA SPORTAGE14119944
8.KG MOBILITY TORRES13429891
9.CHERY TIGGO 714459453
10.VOLKSWAGEN TIGUAN10699309
11.HYUNDAI BAYON11479308
12.PEUGEOT 300810809276
13.FIAT EGEA CROSS9728854
14.HYUNDAİ TUCSON16158841
15.OPEL FRONTERA8168639
16.MINI COUNTRYMAN12228238
17.CİTROEN C3 AİRCROSS10117259
18.VW T-ROC9036530
19.RENAULT AUSTRAL2976488
20.VW T-CROSS6995921

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK SATILAN SUV MODELLER

1.RENAULT BOREAL3031
2.TOGG T10X2841
3.VOLKSWAGEN TAİGO2402
4.RENAULT DUSTER1929
5.NİSSAN QASHQAİ1684
6.HYUNDAİ TUCSON1615
7.CHERY TİGGO 71445
8.PEUGEOT 20081421
9.KİA SPORTAGE1411
10.TOYOTA C-HR1380
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