SUV satışlarında rekor! İşte Türkiye'nin en çok tercih ettiği 20 model
Otomobil satışları Şubat ayından bu yana daralmaya devam etse de SUV modelin payı hızla artıyor. Peki Türkiye’de 2026 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Temmuz ayı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Temmuz döneminde satılan 502.712 adet otomobilden, 329.443 adedi SUV oldu.
Yılın ilk 7 ayında SUV modellerin pazar payı yüzde 65’i geçti ve pazarın üçte ikisini oluşturdu. Sadece Temmuz ayında ise bu oran yüzde 72’yi buldu.
Temmuz ayında satılan 62.478 otomobilden 44.950 adedi SUV oldu.
Markalar bazında bakıldığında satışlarının yüzde 90’dan fazlası SUV’lardan oluşan Volkswagen lider, Peugeot en çok SUV satan ikinci marka oldu. Onları Renault, Hyundai ve Toyota takip etti.
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TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATILAN SUV’LARI HANGİLERİ?
İşte Ocak-Temmuz döneminde ülkemizde en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları…
|MODEL
|TEMMUZ
|OCAK-TEMMUZ
|1.
|TOYOTA C-HR
|1280
|15372
|2.
|TOGG T10X
|2841
|14844
|3.
|RENAULT DUSTER
|1929
|14792
|4.
|VOLKSWAGEN TAIGO
|2402
|14143
|5.
|PEUGEOT 2008
|1421
|12077
|6.
|NISSAN QASHQAI
|1684
|10267
|7.
|KİA SPORTAGE
|1411
|9944
|8.
|KG MOBILITY TORRES
|1342
|9891
|9.
|CHERY TIGGO 7
|1445
|9453
|10.
|VOLKSWAGEN TIGUAN
|1069
|9309
|11.
|HYUNDAI BAYON
|1147
|9308
|12.
|PEUGEOT 3008
|1080
|9276
|13.
|FIAT EGEA CROSS
|972
|8854
|14.
|HYUNDAİ TUCSON
|1615
|8841
|15.
|OPEL FRONTERA
|816
|8639
|16.
|MINI COUNTRYMAN
|1222
|8238
|17.
|CİTROEN C3 AİRCROSS
|1011
|7259
|18.
|VW T-ROC
|903
|6530
|19.
|RENAULT AUSTRAL
|297
|6488
|20.
|VW T-CROSS
|699
|5921
TEMMUZ AYINDA EN ÇOK SATILAN SUV MODELLER
|1.
|RENAULT BOREAL
|3031
|2.
|TOGG T10X
|2841
|3.
|VOLKSWAGEN TAİGO
|2402
|4.
|RENAULT DUSTER
|1929
|5.
|NİSSAN QASHQAİ
|1684
|6.
|HYUNDAİ TUCSON
|1615
|7.
|CHERY TİGGO 7
|1445
|8.
|PEUGEOT 2008
|1421
|9.
|KİA SPORTAGE
|1411
|10.
|TOYOTA C-HR
|1380