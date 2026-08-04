SUV satışlarında rekor! İşte Türkiye'nin en çok tercih ettiği 20 model

Otomobil satışları Şubat ayından bu yana daralmaya devam etse de SUV modelin payı hızla artıyor. Peki Türkiye’de 2026 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Temmuz ayı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Temmuz döneminde satılan 502.712 adet otomobilden, 329.443 adedi SUV oldu.

Yılın ilk 7 ayında SUV modellerin pazar payı yüzde 65’i geçti ve pazarın üçte ikisini oluşturdu. Sadece Temmuz ayında ise bu oran yüzde 72’yi buldu.

Temmuz ayında satılan 62.478 otomobilden 44.950 adedi SUV oldu.

Markalar bazında bakıldığında satışlarının yüzde 90’dan fazlası SUV’lardan oluşan Volkswagen lider, Peugeot en çok SUV satan ikinci marka oldu. Onları Renault, Hyundai ve Toyota takip etti.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATILAN SUV’LARI HANGİLERİ?

İşte Ocak-Temmuz döneminde ülkemizde en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları…

MODEL TEMMUZ OCAK-TEMMUZ 1. TOYOTA C-HR 1280 15372 2. TOGG T10X 2841 14844 3. RENAULT DUSTER 1929 14792 4. VOLKSWAGEN TAIGO 2402 14143 5. PEUGEOT 2008 1421 12077 6. NISSAN QASHQAI 1684 10267 7. KİA SPORTAGE 1411 9944 8. KG MOBILITY TORRES 1342 9891 9. CHERY TIGGO 7 1445 9453 10. VOLKSWAGEN TIGUAN 1069 9309 11. HYUNDAI BAYON 1147 9308 12. PEUGEOT 3008 1080 9276 13. FIAT EGEA CROSS 972 8854 14. HYUNDAİ TUCSON 1615 8841 15. OPEL FRONTERA 816 8639 16. MINI COUNTRYMAN 1222 8238 17. CİTROEN C3 AİRCROSS 1011 7259 18. VW T-ROC 903 6530 19. RENAULT AUSTRAL 297 6488 20. VW T-CROSS 699 5921

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK SATILAN SUV MODELLER

1. RENAULT BOREAL 3031 2. TOGG T10X 2841 3. VOLKSWAGEN TAİGO 2402 4. RENAULT DUSTER 1929 5. NİSSAN QASHQAİ 1684 6. HYUNDAİ TUCSON 1615 7. CHERY TİGGO 7 1445 8. PEUGEOT 2008 1421 9. KİA SPORTAGE 1411 10. TOYOTA C-HR 1380

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