AK Parti'den Yeni Parti'ye ziyaret! İşte görüşmenin içeriği...

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Yeni Parti grubunu ziyaret etti. Görüşmede Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü öğrenildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Yeni Parti TBMM Grubu'na ziyaretlerde bulundu.

Gül ve Yüksel, TBMM'de, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 40 dakika devam eden görüşmede, Terörsüz Türkiye çerçevesindeki "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin görüşüldüğü bildirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, bir gazetecinin ziyaret ile alakalı sorusu sonrasında, "İstişare ettik, bilgilendirdik." açıklamasını yaptı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, görüşmenin sonrasında yaptığı açıklamada, Gül ve Yüksel'in "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" hususunda kendilerine bilgi verdiğini belirtti.

Ziyaret için teşekkürlerini ifade eden Emir, "Bizim için yararlı oldu. Somut bir taslak görmedik. Şu anda kendi heyetlerimizde, uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif en azından henüz bizim için söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Emir, görüşmede teklifin içeriği ile alakalı kabaca bilgi aktarıldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"PKK/KCK örgütü ve uzantılarına dönük, ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü ve bu yasayla belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz. Tabii teklif somutlaşınca biz de çok daha ayrıntılı bir çalışma yapıp partimizin tutumunu tüm kamuoyuna daha olgunlaştırılmış bir şekilde ifade etme fırsatı bulacağız."

Teklifin Meclis Başkanlığına ne zaman sunulacağı ile alakalı soruya Emir, "Yarın sunmayı tasarladıklarını anlıyoruz." cevabını verdi.

Emir, AK Parti Grup Başkanvekili Gül'ün, düzenlemenin ortak imzayla sunulması ile ilgili bir teklifinin olup olmadığı sorusu sonrasında, "Böyle bir niyet var ama böyle bir niyeti tam olarak karşılayabilecek somutlukta bir çalışma yapma fırsatımız olmadı. Teklifin kendisi henüz ortada yok. Dolayısıyla bu konuda da biraz daha üzerine çalışmaya ihtiyaç olduğu görülüyor." dedi.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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