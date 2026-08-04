Dünyanın kilitlendiği düğüm çözülüyor! ABD Dışişleri Bakanı duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması amacıyla İran ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paraguaylı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliği ve İran’la yürütülen diplomatik temaslara ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Boğazdaki seyrüsefer durumuna açıklık getiren Rubio, "Boğazlardan geçen gemiler var. Şu an boğazlardan petrol taşınıyor. Boğazlar açık" diyerek ticari deniz trafiğinin işlediğine dikkat çekti.

Kısa vadeli önceliklerinin boğazın güvenliğini tam olarak garanti altına almak olduğunu belirten Bakan Rubio, görüşmelerin kapsamına dair şunları kaydetti:

"İran’ın nükleer silahsızlandırılması nihai anlaşmadır. Şu anda üzerinde yoğun bir şekilde durulan acil anlaşma ise boğazlarla ilgilidir. Nükleer silahsızlanma konusundaki uzun vadeli görüşmelere doğru ilerlerken, kısa vadede daha fazla geminin buradan güvenli bir şekilde geçebilmesi için Umman ve İran arasında bizim de dahil olduğumuz bir görüşme ve müzakere süreci olduğunu düşünüyorum."

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NİHAİ ANLAŞMA İÇİN UMMAN VE İRAN HATTI MÜZAKEREDE

Diplomatik temasların seyri hakkında temkinli fakat iyimser bir tablo çizen Rubio, "Bu görüşmelerde daha fazla ilerleme kaydedildiğini söylemek yeterli, ancak henüz kesin bir sonuca varılmadı. Bunun çok yakında gerçekleşmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK OLARAK ABD HAZİNE BAKANI DUYURDU

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sabah saatlerinde İran'la müzakerelerin sürdüğünü aktararak, bugün ya da yarın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali olduğunu belirtti.

İran'la müzakerelerin sürdüğünü vurgulayan Bessent, "Bugün ya da yarın Hürmüz Boğaz'ını açmak için bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var." ifadesini kullandı.

Bessent, İran'ın Boğaz'dan geçiş ücreti alıp almayacağı sorusuna ise "anlaşmanın boğazda serbest dolaşımı sağlayacağı" cevabını verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada, "ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün, İran ile müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için "İran'ın son şansı" olduğunu belirtmişti.

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PETROL FİYATLARI, DİPLOMATİK ÇABALARIN ETKİSİYLE YÜZDE 4'TEN FAZLA GERİLEDİ

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabaların sürmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma ihtimalinin güçlenmesiyle yüzde 4,5 geriledi.

Dün 84,66 dolara kadar çıkan Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı günü 83,77 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.41 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,5 düşüşle 79,96 dolara gerileyerek 13 Temmuz'dan bu yana ilk kez 80 doların altını test etti. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 76,33 dolardan işlem gördü.

DİPLOMATİK TEMASLAR ARZ ENDİŞELERİNİ HAFİFLETTİ

Bununla birlikte, Katar'ın yürüttüğü diplomatik girişimler de piyasalarda gerilimin azalacağı beklentilerini destekliyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılması amacıyla taraflarla temaslarını sürdürdüklerini, önceliklerinin diplomatik sürece yeniden dönülmesi ve Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine yeniden açılması olduğunu dile getirdi.

Ensari, Katar'ın arabulucu olarak İran ile ABD'yi yeniden müzakere masasına döndürmeyi hedeflediğini dile getirerek, "Şu an için herhangi bir anlaşma yok. Öncelikli hedefimiz diplomatik sürece dönüşü sağlamak." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun savaş öncesine dönmesini hedeflediklerini belirten Ensari, boğazdaki deniz trafiğine ilişkin düzenlemelerin bölgedeki tüm ülkelerin katılımıyla yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

Diplomatik temasların yoğunlaşması ve ABD ile İran arasında ateşkese varılabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, arz kesintisi endişelerini hafifleterek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Bunun yanı sıra, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun eylülde üretimlerini günlük 188 bin varil artırma kararı da petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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