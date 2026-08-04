Armut seçme kavgasında dehşet! Müşterinin başına kalas fırlattı

Beyoğlu'nda semt pazarında armut seçme nedeniyle müşteri ile pazarcı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Başına tahta kalas isabet eden kadın 10 dikişle tedavi edilirken, tutuklanan pazarcının Beyoğlu'ndaki tüm tezgahları belediye tarafından mühürlendi.

Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi.

TARTIŞMA ESNASINDA KALASI BAŞINA FIRLATTI

Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan Nurcihan Y. (50) ile pazar esnafı Selahattin Ş. (55) arasında armut seçme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre Nurcihan Y.’nin tezgahtaki ürünleri seçerken ürünlere zarar verdiğini düşünen Selahattin Ş., "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyarıda bulundu.

Uyarının ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Selahattin Ş.’nin Nurcihan Y.’ye hakaret ve küfür edip eline aldığı tahta kalası Nurcihan Y.’nin başına fırlattığı öğrenildi. Başına isabet eden tahta kalas nedeniyle Nurcihan Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

PAZARCI TUTUKLANDI, TEZGAHLARININ TÜMÜ MÜHÜRLENDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının başında açılma olduğu ve 10 dikiş atıldığı öğrenildi. Selahattin Ş. ise olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Pazarcı hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan soruşturma başlatıldı. Öte yandan Pazarcının Beyoğlu’nda farklı pazar yerlerinde birden fazla pazar tezgahının olduğu ve bu tezgahların tümünün belediye tarafından mühürlendiği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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