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3. Sayfa

Polisten kaçarken vali yardımcısına çarpmıştı, cezası belli oldu!

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Bartın'da polisten kaçarken Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarpan motosiklet sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden yaklaşık 300 bin TL para cezası kesildi.

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Bartın Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokak'ta uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü A.Ç., 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlamış, polis ekiplerinin takibe aldığı motosiklet, kovalamaca sırasında kaldırıma çıkarak Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarpmıştı.

VALİ YARDIMCISINA ÇARPMIŞTI

Çarpmanın etkisiyle kolundan yaralanan Muhittin Gürel, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaçan motosiklet sürücüsü A.Ç., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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Polisten kaçan şüpheli Vali Yardımcısı'na çarptı

YAKLAŞIK 300 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücüye, 'muayenesiz araç kullanmak', 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'dur ikazına uymamak', 'aracı yaya yolundan sürmek' ve 'sigortasız araç kullanma' gibi 5 ayrı trafik kuralı ihlalinden toplam 288 bin 965 TL idari para cezası kesildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bartın
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