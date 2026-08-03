Bartın'da polisten kaçmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü o sırada kaldırımda yürümekte olan Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Vali Yardımcısı Gürel'in yaralandığı anın görüntüleri bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bartın'da polisten kaçan motosiklet sürücüsü kaldırımda yürüyen Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarpıp yaraladı.

Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı'ndaki uygulama noktasında polisten kaçmaya çalışırken kaldırıma yönelen motosiklet sürücüsü A.Ç, burada yürümekte olan Gürel'e çarptı.

Sürücü, kısa sürede polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Kolundan yaralanan Gürel, hastanede yapılan tedavisinin sonrasında taburcu edildi.

Öte yandan, sürücünün motosikletiyle kaçtığı ve vali yardımcısına çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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