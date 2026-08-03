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Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi'nden geçerken derede mahsur kalan bir kedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için dere yatağına bir merdiven uzattı. İtfaiye erlerinin aşağı inmeye hazırlandığı sırada uzatılan merdivenin basamaklarına tırmanmaya başlayan kedi, ilk denemesinde başarısız olsa da yaptığı ikinci hamlede merdiveni tırmanarak dereden tamamen kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

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