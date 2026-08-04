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Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

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Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, dün akşam gözaltına alındı.

Sarıkaya, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Tahir Sarıkaya, "şantaj" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Hakimlik, yapılan değerlendirmenin ardından Sarıkaya'nın tutuklanmasına karar verdi.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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