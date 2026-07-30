‘Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasında ödeme planlarına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Haluk Levent imzalı 4 adet toplam değeri 897 milyon 800 bin lira olan vadeli senet düzenlendiği belirlendi. Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, Levent’e 2 ay içinde 2 milyar 289 milyon 985 bin bedelle 22 taşınmaz sattığını anlattı. Başaran “Hatay’daki okula rahmetli kızınızın adı verelim abi' dedi. Tüm bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını düşünüyorum” dedi. Levent’in Barter Havuzu sistemini tek tek anlattı. İşte Başaran-Levent arasındaki ödeme planı…

‘Ahbaplar suç örgütü'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında son gözaltına alınan isimlerden biri de, Levent’in kendisini ölen kızı üzerinden duygu istismarı yaparak kandırdığını öne süren Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran olmuştu.

Başaran ve Levent arasındaki ödeme planlarının detayları ortaya çıktı. Planda, Haluk Levent imzalı 4 adet toplam değeri 897 milyon 800 bin lira olan vadeli senet düzenlendiği belirtildi. Bordo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Yeliz Kaya arasında gerçekleşen taşınmaz tapu devri ve harçlara ilişkin de düzenlenen evraka da planlar arasında yer aldı. İşte detaylar…

Milyonluk gayrimenkul oyunu! Haluk Levent imzalı milyonluk senetler ilk kez ortaya çıktı: İşte Başaran-Levent arasındaki ödeme planı

Hüseyin Başaran, emniyette verdiği ifadede etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak istemediğini bunun nedenin ise herhangi bir örgütle alakasının olmadığından kaynaklı olduğunu ifade etti.

Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran

LEVENT’İN BARTER HAVUZU SİSTEMİ

Haluk Levent’in kendisine Barter Havuzu sisteminden bahsettiğini belirten Başaran “Sistem şu şekilde işlemekte; örneğin bir yurt yaptırılacağı zaman bunun bedelinin bir taşınmaz olarak ödenmesidir. Bu sistemin benimle bir alakası bulunmamaktadır. Haluk Levent'in kullandığı sistemin bu olduğunu kendisi bize anlattı. Yani öncelikle benden taşınmaz satın almak istediğini, bu taşınmazlarla fon alacağını, bu fonların 4-5 ay sonra geleceğini söylediği için vadeli olarak ödeme yapacağını belirtti” dedi.

Milyonluk gayrimenkul oyunu! Haluk Levent imzalı milyonluk senetler ilk kez ortaya çıktı: İşte Başaran-Levent arasındaki ödeme planı

YELİZ’E 4 TAŞINMAZ

“Yeliz Kaya isimli kişi ile geldi. 3 Şubat günü yapılan protokolle toplamda 602 milyon lira karşılığında 4 adet taşınmazın Yeliz Kaya üzerinde devredilmesini söyledi. Bunun sebebinin de yurt dışından gelecek olan fonların yetkilisinin Yeliz Kaya olduğu söyledi, biz de devrettik” diye konuşan Başaran, Levent’in neredeyse her gün evine geldiğini anlattı.

Milyonluk gayrimenkul oyunu! Haluk Levent imzalı milyonluk senetler ilk kez ortaya çıktı: İşte Başaran-Levent arasındaki ödeme planı

“KIZIMIN İSMİNİ VERMEYİ TEKLİF ETTİ"

Başaran “Kendi kızını da yanına getirdi. Yine Hatay' da bulunan bir okul resmi getirerek bu okulun tamamlandığını, ‘buna rahmetli kızınızın adı verelim abi' dedi. Ayrıca ramazan çadırı yaptırdığını ve yine üzerine kızımın adını yazdığını gösterir bir fotoğraf gösterdi. Tüm bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını düşünüyorum” dedi.

Milyonluk gayrimenkul oyunu! Haluk Levent imzalı milyonluk senetler ilk kez ortaya çıktı: İşte Başaran-Levent arasındaki ödeme planı

ANLAŞMA MİKTARI 2 MİLYARDAN FAZLA

Başaran, taşınmazlarla ilgili gerçekleştirilen para trafiğini ifadesinde şöyle anlattı:

Anlaşma miktarının toplamı 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 liradır. Bankanın yapmış olduğu eksper raporları her zaman için düşük çıkmaktadır. Bütün bedeller rayiçlere uygundur. Hatta yukarıda belirttiği gibi fabrika binası da rayicin çok daha altında satılmıştır. Tarafıma gelen ödeme de 151 milyon 680 bin liradır. Buna ait dekontlar da zaten yine sunmuş olduğum belgelerde mevcuttur.

Milyonluk gayrimenkul oyunu! Haluk Levent imzalı milyonluk senetler ilk kez ortaya çıktı: İşte Başaran-Levent arasındaki ödeme planı

"TEDBİR KONULMASINI TALEP ETTİM"

Tüm taşınmazlarını Yeliz Kaya’ya devrettiğini belirten Başaran “Esin isimli kişiye Yeliz Kaya'dan devrolmuştur. Bu durumu fark edince gerekli hukuk davalarını açtım ödemeleri tamamlanmayan bu taşınmazlara tedbir konulmasını talep ettim, bu tedbirler de konuldu” dedi.

Milyonluk gayrimenkul oyunu! Haluk Levent imzalı milyonluk senetler ilk kez ortaya çıktı: İşte Başaran-Levent arasındaki ödeme planı

Hüseyin Başaran, Can Başaran ile Yeliz Kaya arasında ödeme planı

150 MİLYON 500 LİRA ÖDEME PLANI

Hüseyin Başaran ile Haluk Levent arasında, Yeliz Kaya üzerinden yapılan gayrimenkul satış protokolünün ödeme planlarına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Protokol evrakına göre Başaran Holding ‘satıcı' sıfatıyla yer aldı, Yeliz Kaya ise ‘alıcı' sıfatıyla yer aldı.

Evrakta ödeme planına ilişkin verilen detaylarda, Mayıs ile Ağustos ayları arası düzenli olarak aynı gün, 150 milyon 500 lira ödeme planı yapıldığı ortaya çıktı.

Öte yandan imzalanan bir başka satış protokolünde, Hüseyin Başaran'ın oğlu Can Başaran ile Yeliz Kaya arasında imzalanan bir başka gayrimenkul satış protokolünde, Can Başaran'ın, B House Projesinden toplam 332 milyon 999 bin 912 lira bedelle Yeliz Kaya'ya, Mina Towers'tan da Can Başaran'ın Yeliz Kaya'ya, toplam 494 milyon 265 bin 908 lira değerinde satış yaptığı belirtildi.

Milyonluk gayrimenkul oyunu! Haluk Levent imzalı milyonluk senetler ilk kez ortaya çıktı: İşte Başaran-Levent arasındaki ödeme planı

494 MİLYON 265 BİN 908 LİRA

Mayıs ve Ağustos ayları arasında, 123 bin 566 lira taksitle toplam 494 milyon 265 bin 908 lira değerinde Haluk Levent imzalı ödeme planı yapıldığı belirlendi. Ayrıca senette, "İş bu satış protokolü doğrultusunda, satış işlemi gerçekleşen 9 adet bağımsız bölümün AHBAP Platformu Faaliyetlerinde kullanılacağından dolayı AHBAP Derneğinin kefalet senedi satıcıya verilecektir" şeklinde yazılı ifadeler de yer aldı.

4 ADET VADELİ SENET

Yeliz Kaya ve Başaran Holding arasında imzalanan satış protokolünün ödeme planına da ulaşıldı. Planda, Haluk Levent imzalı toplam değeri 4 adet 897 milyon 800 bin lira olan vadeli senet düzenlendiği de vurgulandı. Bordo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Yeliz Kaya arasında gerçekleşen taşınmaz tapu devri ve harçlara ilişkin de düzenlenen evraka da ulaşıldı. Evrakta, "İşbu satış protokolü doğrultusunda, satış işlemleri gerçekleşen 1 adet taşınmazın, Ahbap platformu faaliyetlerinde kullanılacağından dolayı, toplam sözleşme tutarı karşılığında Ahbap Derneğinin kefalet senedi, satıcı Bordo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilecektir" ifadelerine yer verildi.

“DAİRE SATIŞI BEDELİ”

Özel bir banka aracılığıyla Yeliz Kaya ile Başaran Trabzon Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan ödeme işlemlerine de ulaşıldı. 24 Nisan 2026 tarihinde, Yeliz Kaya'nın, ‘daire satışı bedeli olarak' açıklamasıyla IBAN üzerinden Başaran Trabzon Çimanto Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 89 milyon 680 bin lira değerinde havale işlemi yapıldığı ortaya çıktı.

7 Nisan 2026 tarihinde ise Yeliz Kaya tarafından Başaran Trabzon Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ‘dükkan satış carisine istinaden' adıyla 40 milyon lira EFT işlemi yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, 13 Mart 2026 tarihinde EFT olarak ‘satış carisine istinaden' açıklamasıyla Yeliz Kaya tarafından Başaran Trabzon Çimanto Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, 14 milyon 500 bin lira EFT ödemesi yapıldığına dair banka dekontuna da ulaşıldı.

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