Tamamlandığında iki ülke arasındaki demiryolu ulaşımını önemli ölçüde hızlandıracak proje, seyahat süresini yaklaşık 25 dakikaya indirecek ve Avrupa'nın sınır ötesi demiryolu ağında kritik bir bağlantı oluşturacak.

Alpler'in yüzlerce metre altında Avusturya ile İtalya arasındaki demiryolu bağlantısında tarihi bir eşik aşıldı. Yaklaşık 10,5 milyar avro maliyetle inşa edilen Brenner Taban Tüneli'nde son kaya duvarının kırılmasıyla ana tüneller birbirine bağlandı.

H53 Pfons–Brenner şantiyesinde yürütülen çalışmalarda doğu ve batı ana tünelleri saat 10.35'te birleşti. Son kaya parçasının kaldırılmasının ardından Avusturyalı ve İtalyalı madenciler, yerin yüzlerce metre altında bir araya gelerek tünellerin birleşmesini kutladı.

Geçen yıl keşif tünellerinde sağlanan bağlantının ardından, bu kez yolcu ve yük trenlerinin kullanacağı ana tüneller de birbirine bağlandı. Böylece Brenner Taban Tüneli projesinde en önemli aşamalardan biri tamamlanmış oldu.

Gelişmiş ölçüm teknolojileri sayesinde yüzlerce metre derinlikte yürütülen kazılarda sapma oranı yalnızca birkaç santimetreyle sınırlı kaldı. Böylece tüneller yüksek hassasiyetle birbirine bağlandı.

Birleşme sadece iki ülkeyi değil, iki farklı tünel kazı yöntemi de aynı noktada buluştu.

YOLCULUK SÜRESİ 25 DAKİKAYA DÜŞECEK

BBT SE Yönetim Kurulu Üyeleri Martin Gradnitzer ve Umberto Lebruto, gelişmeyi projedeki en kritik dönüm noktalarından biri olarak nitelendirerek, "Brenner Taban Tüneli sınırların ötesinde ortak hedeflerle nelerin başarılabileceğinin somut bir kanıtıdır" şeklinde açıklama yaptı.

Tamamlandığında Innsbruck ile Fortezza arasındaki mesafeyi bağlayacak olan 64 kilometrelik hat, yolculuk süresini 80 dakikadan 25 dakikaya indirecek. Proje, kara yolundaki ağır tır trafiğini ve karbon emisyonunu tren hatlarına kaydırarak Avrupa lojistiğinde yeni bir dönem başlatacak.

