Saatler süren yolculuk 25 dakikaya düşüyor: İki ülke yer altında birbirine bağlandı!
Alpler'in yüzlerce metre altında Avusturya ile İtalya arasındaki demiryolu bağlantısında tarihi bir eşik aşıldı. Yaklaşık 10,5 milyar avro maliyetle inşa edilen Brenner Taban Tüneli'nde son kaya duvarının kırılmasıyla ana tüneller birbirine bağlandı.
Tamamlandığında iki ülke arasındaki demiryolu ulaşımını önemli ölçüde hızlandıracak proje, seyahat süresini yaklaşık 25 dakikaya indirecek ve Avrupa'nın sınır ötesi demiryolu ağında kritik bir bağlantı oluşturacak.
H53 Pfons–Brenner şantiyesinde yürütülen çalışmalarda doğu ve batı ana tünelleri saat 10.35'te birleşti. Son kaya parçasının kaldırılmasının ardından Avusturyalı ve İtalyalı madenciler, yerin yüzlerce metre altında bir araya gelerek tünellerin birleşmesini kutladı.
İKİ ÜLKE ANA DEMİRYOLU HATTIYLA BİRBİRİNE BAĞLANDI
Geçen yıl keşif tünellerinde sağlanan bağlantının ardından, bu kez yolcu ve yük trenlerinin kullanacağı ana tüneller de birbirine bağlandı. Böylece Brenner Taban Tüneli projesinde en önemli aşamalardan biri tamamlanmış oldu.
Birleşme sadece iki ülkeyi değil, iki farklı tünel kazı yöntemi de aynı noktada buluştu.
İtalya tarafında "Virginia" ve "Flavia" adlı tünel açma makineleri kullanılırken, Avusturya tarafındaki çalışmalar geleneksel delme-patlatma yöntemiyle gerçekleştirildi.
Gelişmiş ölçüm teknolojileri sayesinde yüzlerce metre derinlikte yürütülen kazılarda sapma oranı yalnızca birkaç santimetreyle sınırlı kaldı. Böylece tüneller yüksek hassasiyetle birbirine bağlandı.
YOLCULUK SÜRESİ 25 DAKİKAYA DÜŞECEK
BBT SE Yönetim Kurulu Üyeleri Martin Gradnitzer ve Umberto Lebruto, gelişmeyi projedeki en kritik dönüm noktalarından biri olarak nitelendirerek, "Brenner Taban Tüneli sınırların ötesinde ortak hedeflerle nelerin başarılabileceğinin somut bir kanıtıdır" şeklinde açıklama yaptı.
Tamamlandığında Innsbruck ile Fortezza arasındaki mesafeyi bağlayacak olan 64 kilometrelik hat, yolculuk süresini 80 dakikadan 25 dakikaya indirecek. Proje, kara yolundaki ağır tır trafiğini ve karbon emisyonunu tren hatlarına kaydırarak Avrupa lojistiğinde yeni bir dönem başlatacak.
SIRADA INNSBRUCK HATTI VAR
Sınırdaki tarihi birleşmenin ardından ekipler gözünü kuzeye çevirdi. Projenin son tünel delme makineleri olan "Wilma" ve "Olga", Innsbruck yönündeki ana tünel kazılarını tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu etap da bittiğinde tünel sisteminin tüm bağlantıları kesintisiz hale gelecek.