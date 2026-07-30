Toplanan bağışları kumarda harcayan Haluk Levent’i keşfeden ve müzik dünyasına sokan besteci ve aranjör Yıldıray Gürgen, çarpıcı açıklamalar yaptı. Levent’in çok sayıda borcunu ödediklerini belirten Gürgen “Haluk, Prestij Müzik'e çok alacaklı göndermiştir. Kumar oynamayı hiç bırakmadı. Mahsun Kırmızıgül de her şeyi biliyordu. Hapis yatarken bile kumar oynuyordu. Daha çok bombalar patlayacak, Haluk büyük bir kara delik” dedi. Gürgen, Levent’in kardeşi Berkant Acil hakkında ise “Sahte fatura düzenleyerek, birçok insanı kurtardı. Sanatçılar ve şarkıcılar da hazır olsun. Yakında müzik sektörü de sarsılacak” iddiasında bulundu.

AHBAP Derneği’ne ilişkin soruşturma sürerken, Haluk Levent’i keşfeden isim Yıldıray Gürgen konuştu. Günaydın’dan Tuba Kalçık'a açıklamalar yapan Gürgen, hem Levent hem de kardeşi Berkant Acil hakkında önemli detaylar verdi.

“BENİ BURADAN YAKALADI”

Gürgen, Levent ile tanışmasını şöyle anlattı:

Ortaköy'de serseri diye bir adam var, git şarkılarını dinle dediler. Haluk'la 1992'de tanıştım, sokak çocuklarına kazandığı parayla yardım eden bir adamdı. Bu hareketi de beni etkilemişti, beni buradan yakaladı.

Haluk Levent’i keşfeden müzisyen Yıldıray Gürgen’den çarpıcı iddialar: Çok bombalar patlayacak, Haluk kara kutu, müzik sektörü de sarsılacak

“BENİ MAFYA ÖLDÜRECEK”

Levent’i ikinci albümü için Prestij Müzik'e götürdüğünü belirten Gürgen “Haluk bana geldi 'Beni mafya öldürecek, tehdit ediyorlar, öldürecekler beni, 9 günüm var. Albümü hızlıca yapmamız gerekiyor' dedi. Ben de en çok satan ikinci albümünü 8 günde bitirdim. Haluk ilk albümü çıktıktan sonra değişmeye başlamıştı. İkinci albüm döneminde ben onun kumar oynamaya başladığını öğrenmiştim. Prestij Müzik'ten Burhan Aydemir onun çok borcunu ödedi. Haluk, Prestij Müzik'e çok alacaklı göndermiştir” dedi.

Haluk Levent’i keşfeden müzisyen Yıldıray Gürgen’den çarpıcı iddialar: Çok bombalar patlayacak, Haluk kara kutu, müzik sektörü de sarsılacak

“MAHSUN KIRMIZIGÜL DE BİLİYORDU”

Yıllar sonra yapılan 'Prestij Meselesi' filminden dolayı Mahsun Kırmızıgül ile arasının bozulduğunu anlatan Gürgen “Çünkü film aslında doğruyu yansıtmıyordu. Kumar oynamayı hiç bırakmadı. Mahsun Kırmızıgül de her şeyi biliyordu. Mahsun'u 33 senedir, Haluk'u da 34 senedir tanırım. Aslında şunu da söylemek isterim, Haluk'un birçok olumsuz durumunu bilmemize rağmen hep o düzelir diye umut taşımıştık. Ama herkesi kandırmış” dedi.

Berkant Acil

“HALUK KARA KUTU”

1997 yılında karşılıksız çek düzenlediği için hapse giren Levent’i birkaç kez ziyaret ettiğini söyleyen Gürgen “Kumar alışkanlığı onu bu hale getirdi. Haluk, hapis yatarken bile kumar oynuyordu. Düşünün, cezaevinde bile bir yolunu bulup kumar oynuyordu. Ahbap'ı ilk kurduğu dönemde ben Haluk'un dernek parasıyla kumar oynadığını düşünmüyorum, ne zaman ki ofisi başka yere taşıdılar, sonrasında 6 Şubat depremi oldu, işte o zaman çok karanlık bir dönem başladı. Haluk'la ilgili ortaya çıkan buzdağının görünen yüzü, daha çok bombalar patlayacak. Haluk Levent müzik dünyasının Susurluk'udur. Haluk kara kutu, büyük bir kara delik” diye konuştu.

Besteci ve aranjör Yıldıray Gürgen

“MÜZİK SEKTÖRÜ DE SARSILACAK”

Gürgen, Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil hakkında da dikkat çeken iddialarda bulundu. Gürgen “Ne zaman bir fatura sıkıntısı olursa Berkant'ı çağırıyorlardı. Berkant'ın meselesi Haluk'la da kalmayacak. Sahte fatura düzenleyerek, birçok insanı kurtardı. Şimdi bana göre sanatçılar ve şarkıcılar da hazır olsun. Çünkü maliye bunların peşine düşecektir. Bence yakında müzik sektörü de sarsılacak. Bu adam en üst düzeyde cezalansın isterim” dedi.

Haluk Levent’i keşfeden müzisyen Yıldıray Gürgen’den çarpıcı iddialar: Çok bombalar patlayacak, Haluk kara kutu

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