Ekranında bu uyarıyı gören yandı, milyonlarca Whatsapp hesapları aniden kilitlendi: Meta hatayı kabul etti!
Dünya genelinde 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp, çok sayıda hesabın aniden kısıtlanmasıyla büyük bir erişim sorunu yaşadı.
Kullanıcılar, herhangi bir uyarı veya kural ihlali olmaksızın uygulamaya girişlerinin engellendiğini ve ekranlarında "Hesap inceleme altında" uyarısıyla karşılaştıklarını bildirdi.
Kısıtlama nedeniyle sohbet ve arama özelliklerine 24 saat boyunca erişemeyen kullanıcılar, mağduriyetlerini X ve Threads gibi sosyal medya platformları üzerinden dile getirdi.
META DOĞRULADI
Yaşanan erişim krizinin ardından ana şirket Meta bünyesindeki WhatsApp yetkililerinden konuya ilişkin resmi açıklama geldi.
Şirket sözcüsü, platformdaki kötüye kullanımları önlemek amacıyla çalışırken otomatik algılama sistemlerinde hatalar meydana gelebileceğini kabul etti.
HATAYI KABUL ETTİ
Etkilenen hesapların erişimini en kısa sürede yeniden sağlamak adına gerekli adımların atıldığını belirten yetkililer, sorunun kesin teknik nedeni ve kaç kullanıcıyı kapsadığına dair ayrıntı vermekten kaçındı.