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Dünya

Ekranında bu uyarıyı gören yandı, milyonlarca Whatsapp hesapları aniden kilitlendi: Meta hatayı kabul etti!

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Ekranında bu uyarıyı gören yandı, milyonlarca Whatsapp hesapları aniden kilitlendi: Meta hatayı kabul etti!

Dünya genelinde 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp, çok sayıda hesabın aniden kısıtlanmasıyla büyük bir erişim sorunu yaşadı.

Ekranında bu uyarıyı gören yandı, milyonlarca Whatsapp hesapları aniden kilitlendi: Meta hatayı kabul etti!

Kullanıcılar, herhangi bir uyarı veya kural ihlali olmaksızın uygulamaya girişlerinin engellendiğini ve ekranlarında "Hesap inceleme altında" uyarısıyla karşılaştıklarını bildirdi. 

Ekranında bu uyarıyı gören yandı, milyonlarca Whatsapp hesapları aniden kilitlendi: Meta hatayı kabul etti!

Kısıtlama nedeniyle sohbet ve arama özelliklerine 24 saat boyunca erişemeyen kullanıcılar, mağduriyetlerini X ve Threads gibi sosyal medya platformları üzerinden dile getirdi.

Ekranında bu uyarıyı gören yandı, milyonlarca Whatsapp hesapları aniden kilitlendi: Meta hatayı kabul etti!

META DOĞRULADI

Yaşanan erişim krizinin ardından ana şirket Meta bünyesindeki WhatsApp yetkililerinden konuya ilişkin resmi açıklama geldi. 

Şirket sözcüsü, platformdaki kötüye kullanımları önlemek amacıyla çalışırken otomatik algılama sistemlerinde hatalar meydana gelebileceğini kabul etti. 

Ekranında bu uyarıyı gören yandı, milyonlarca Whatsapp hesapları aniden kilitlendi: Meta hatayı kabul etti!

HATAYI KABUL ETTİ

Etkilenen hesapların erişimini en kısa sürede yeniden sağlamak adına gerekli adımların atıldığını belirten yetkililer, sorunun kesin teknik nedeni ve kaç kullanıcıyı kapsadığına dair ayrıntı vermekten kaçındı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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