LGS yerleştirme sonuçları açıklanıyor. Bu nedenle e-Okul VBS LGS sonuçları giriş ekranı yeniden öğrenciler ve velilerin gündeminde yer aldı. MEB tarafından sunulan sistem üzerinden not bilgileri, devamsızlık durumu, sınav sonuçları ve LGS yerleştirme sonuçları takip edilebiliyor. Peki, e-Okul VBS giriş nasıl yapılır, e-Okul şifresi nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) dijital hizmetlerinden biri olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), özellikle LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması öncesinde yeniden gündeme geldi. e-Okul VBS giriş ekranına erişim, şifre gerekip gerekmediği ve LGS sonuçlarının nasıl görüntüleneceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci ve velilerin eğitim süreçlerini çevrim içi olarak takip edebilmesi amacıyla hizmete sunulan resmi platformdur. Sistem üzerinden öğrencilerin not bilgileri, devamsızlık durumu, sınav sonuçları, ders programı, karne bilgileri ve LGS sonuçları gibi birçok bilgiye erişilebilmektedir.

e-Okul VBS'ye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, MEB'in resmi e-Okul VBS ekranını açarak öğrencinin T.C. kimlik numarası, okul numarası ve ekrandaki güvenlik kodunu ilgili alanlara girmelidir. Bilgilerin doğrulanmasının ardından sistem üzerinden öğrencinin eğitim bilgileri görüntülenebilir. Yoğun dönemlerde sistemde kısa süreli erişim yavaşlıkları yaşanabiliyor.

E-okul VBS giriş nasıl yapılır, e-Okul şifresi nasıl alınır?

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi için ayrıca oluşturulan bir kullanıcı şifresi bulunmuyor.

Giriş işlemi yalnızca öğrencinin T.C. kimlik numarası, okul numarası ve güvenlik doğrulamasıyla yapılmakta. Okul numarasını bilmeyen öğrenciler ise kayıtlı oldukları okul yönetiminden veya sınıf rehber öğretmenlerinden bilgi alabilir. MEB, güvenlik amacıyla zaman zaman ek doğrulama soruları da yöneltebiliyor.

E-OKUL VBS LGS SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

LGS yerleştirme sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilmesinin ardından öğrenciler, e-Okul VBS üzerinden hangi liseye yerleştiklerini görüntüleyebilecek. Aynı ekranda yerleştirme sonuçlarının yanı sıra boş kontenjan bilgileri ve nakil sürecine ilişkin işlemler de takip edilebilecek.

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