Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

E-okul VBS giriş nasıl yapılır, e-Okul şifresi nasıl alınır?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
E-okul VBS giriş nasıl yapılır, e-Okul şifresi nasıl alınır?

LGS yerleştirme sonuçları açıklanıyor. Bu nedenle e-Okul VBS LGS sonuçları giriş ekranı yeniden öğrenciler ve velilerin gündeminde yer aldı. MEB tarafından sunulan sistem üzerinden not bilgileri, devamsızlık durumu, sınav sonuçları ve LGS yerleştirme sonuçları takip edilebiliyor. Peki, e-Okul VBS giriş nasıl yapılır, e-Okul şifresi nasıl alınır?

Kaydet
a- | +A

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) dijital hizmetlerinden biri olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), özellikle LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması öncesinde yeniden gündeme geldi. e-Okul VBS giriş ekranına erişim, şifre gerekip gerekmediği ve LGS sonuçlarının nasıl görüntüleneceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci ve velilerin eğitim süreçlerini çevrim içi olarak takip edebilmesi amacıyla hizmete sunulan resmi platformdur. Sistem üzerinden öğrencilerin not bilgileri, devamsızlık durumu, sınav sonuçları, ders programı, karne bilgileri ve LGS sonuçları gibi birçok bilgiye erişilebilmektedir.

e-Okul VBS'ye giriş yapmak isteyen kullanıcılar, MEB'in resmi e-Okul VBS ekranını açarak öğrencinin T.C. kimlik numarası, okul numarası ve ekrandaki güvenlik kodunu ilgili alanlara girmelidir. Bilgilerin doğrulanmasının ardından sistem üzerinden öğrencinin eğitim bilgileri görüntülenebilir. Yoğun dönemlerde sistemde kısa süreli erişim yavaşlıkları yaşanabiliyor.

E-okul VBS giriş nasıl yapılır, e-Okul şifresi nasıl alınır?
Başlık ResmiE-okul VBS giriş nasıl yapılır, e-Okul şifresi nasıl alınır?

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi için ayrıca oluşturulan bir kullanıcı şifresi bulunmuyor.

Giriş işlemi yalnızca öğrencinin T.C. kimlik numarası, okul numarası ve güvenlik doğrulamasıyla yapılmakta. Okul numarasını bilmeyen öğrenciler ise kayıtlı oldukları okul yönetiminden veya sınıf rehber öğretmenlerinden bilgi alabilir. MEB, güvenlik amacıyla zaman zaman ek doğrulama soruları da yöneltebiliyor.

E-OKUL VBS LGS SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

LGS yerleştirme sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilmesinin ardından öğrenciler, e-Okul VBS üzerinden hangi liseye yerleştiklerini görüntüleyebilecek. Aynı ekranda yerleştirme sonuçlarının yanı sıra boş kontenjan bilgileri ve nakil sürecine ilişkin işlemler de takip edilebilecek.

İLGİLİ HABERLER
MEB LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2026 meb gov tr LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı
HABERLER
MEB LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2026 meb gov tr LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı
LGS nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS 1. ve 2. nakil takvimi
HABERLER
LGS nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS 1. ve 2. nakil takvimi
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
700 kiloluk boğası metrelerce fırlattı! Ölümden oğlu kurtardı
700 kiloluk boğası metrelerce fırlattı! Ölümden oğlu kurtardı
Kaydet
Saniyeler içinde yere yığıldı! Fenalaşan yolcuyu kurtarma çabası kamerada
Fenalaşan yolcuyu kurtarma çabası kamerada
Kaydet
BES yatırımcısının büyük yanılgısı! Uzman isim, 4 madde ile anlattı
BES yatırımcısının büyük yanılgısı! Uzman isim, 4 madde ile anlattı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.