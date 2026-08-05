Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Saniyeler içinde yere yığıldı! Fenalaşan yolcuyu kurtarma çabası kamerada

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Trabzon’da belediye otobüsünde rahatsızlanarak yere yığılan yaşlı adam, yolcu ve şoförün yardımı ile hastaneye yetiştirildi. Yaşlı adamı kurtarma anları araç içi kameraya yansırken, şoförün hareketi takdir topladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Trabzon'un Çaykara ilçesinden Ortahisar'a gitmek üzere Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse binen 76 yaşındaki Hasan Öner, ölümden döndü.

Saniyeler içinde yere yığıldı! Fenalaşan yolcuyu kurtarma çabası kamerada
Başlık ResmiSaniyeler içinde yere yığıldı! Fenalaşan yolcuyu kurtarma çabası kamerada

SANİYELER İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yolculuk sırasında aniden rahatsızlanan Öner bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden yolcular ilk müdahaleyi yaparken, belediye otobüs şoförü Sinan Erdoğan ise otobüsü hastaneye sürdü. Şoförün ve yolcuların Öner’i kurtarma çabası otobüs içindeki kameralara yansıdı.

Saniyeler içinde yere yığıldı! Fenalaşan yolcuyu kurtarma çabası kamerada
Başlık ResmiSaniyeler içinde yere yığıldı! Fenalaşan yolcuyu kurtarma çabası kamerada

SAĞLIK DURUMU İYİ

Acil servise ulaştırılan Hasan Öner, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Öner’in böbrek yetmezliği olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saniyeler içinde yere yığıldı! Fenalaşan yolcuyu kurtarma çabası kamerada
Başlık ResmiSaniyeler içinde yere yığıldı! Fenalaşan yolcuyu kurtarma çabası kamerada
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Trabzon
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
BMW araç ekranlarında reklam göstermeye başladı! Kullanıcılardan tepkili
Büyük tepki çekti! Araç ekranlarında reklam yayınladılar
Kaydet
Elon Musk’ın roketi kontrolden çıktı, Ay'da 5 katlı bina büyüklüğünde delik açacak! Dünya etkilenecek mi?
Elon Musk’ın roketi kontrolden çıktı, Ay'da 5 katlı bina büyüklüğünde delik açacak! Dünya etkilenecek mi?
Kaydet
Bakanlık acımadı! Denizi kirleten tesislere milyonlarca lira ceza kesildi
Bakanlık acımadı! Denizi kirleten tesislere milyonlarca lira ceza kesildi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.