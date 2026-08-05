Trabzon’da belediye otobüsünde rahatsızlanarak yere yığılan yaşlı adam, yolcu ve şoförün yardımı ile hastaneye yetiştirildi. Yaşlı adamı kurtarma anları araç içi kameraya yansırken, şoförün hareketi takdir topladı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinden Ortahisar'a gitmek üzere Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse binen 76 yaşındaki Hasan Öner, ölümden döndü.

Saniyeler içinde yere yığıldı! Fenalaşan yolcuyu kurtarma çabası kamerada

SANİYELER İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yolculuk sırasında aniden rahatsızlanan Öner bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden yolcular ilk müdahaleyi yaparken, belediye otobüs şoförü Sinan Erdoğan ise otobüsü hastaneye sürdü. Şoförün ve yolcuların Öner’i kurtarma çabası otobüs içindeki kameralara yansıdı.

Saniyeler içinde yere yığıldı! Fenalaşan yolcuyu kurtarma çabası kamerada

SAĞLIK DURUMU İYİ

Acil servise ulaştırılan Hasan Öner, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Öner’in böbrek yetmezliği olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saniyeler içinde yere yığıldı! Fenalaşan yolcuyu kurtarma çabası kamerada

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Trabzon Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSITrabzon

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